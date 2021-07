Već 10 godina ih izbjegavam: Bivša zavisnica od odnosa sa muškarcima otkrila ŠTA je radila kad ih upozna

Engleska glumica i blogerka Brajana Dejvis ima cijelog života ozbiljan problem sa muškarcima.

Iako je posljednje tri godine sretno udata, ona je zavisnica od se*sa koja ne smije ni da ima muškog prijatelja, jer će, kako kaže u intervjuu, s njim jako brzo flertovati, spavati a onda ga i bezobrazno otkačiti.

Brajana naglašava da je prije 10 godina zbog problema koji ima u društvu muškaraca morala da ide i na kliniku za odvikavanje od se*sa.

– Zavisna sam od uzbuđenja koje nosi upoznavanje s nekim muškarcem. Zato sam varala sve svoje partnere, sve do supruga. U jednom periodu sam imala i po tri dečka, a da nijedan nije znao da je nekad glavni, a nekad “rezerva” u mom krevetu. Jako dobro sam lagala. Imala sam samo jedan cilj a to je da na svakom koraku flertujem s njima. Taj osjećaj da sam poželjna i da sam čas predator a čas plijen u društvu s njima me je palio kao ništa drugo. Jedan mi je partner davao emocionalnu sigurnost, drugi finansijsku, treći se*sualnu, četvrti prijateljstvo sa povlasticama – priča Brajana.

Ona dodaje da je sve počelo kada je bila u osmom razredu, odnosno kad ju je drug iz odjeljenja prvi put poljubio.

– Kad je prvi put krenuo prema meni i poljubio me, cijelo tijelo mi se ‘zapalilo’. Od tog trenutka tražim taj osjećaj. To je bio početak kraja. Kako sam odrastala i započinjala druge veze, čim bi osjećaj zaljubljenosti počeo da blijedi, okretala sam se drugim momcima. Kad sam potražila pomoć, shvatila sam da sam zavisna od se*sa – kaže Brajana.

Iako je od liječenja prošlo već 10 godina, Brajana tvrdi da i dalje ima isti problem kao prije – ne smije da se približi muškarcu jer čim joj se obrati počne da razmišlja kako da ga odvede u krevet.

– Sprovodim neke savjete koje sam dobila na liječenju. Pomažu mi. Bilo je slučajeva da flertujem s konobarima, radnicima pošte i na šalterima, sa vozačima šlep-službi i dostavljačima pica – kaže Brajana.

Nedavno je napisala i knjigu “Tajni život holivudske zavisnice od ljubavi i se*sa” (“Secret Life of a Hollywood Love and Se* Addict”, a nakon programa liječenja u 12 koraka počela je i njena apstinencija.

– Suprug ima razumijevanja, iako mu na početku nije bilo lako. Ja sam sada konačno srećna i ispunjena žena – dodaje Brajana, prenosi “Objektiv“.

Facebook komentari