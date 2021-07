Tjerao prijateljicu na odnos, a kad ga je odbila – PRETUKAO ju je: Njegova verzija priče šokirala je sud

Britanac Mohamad Kenšlu (28) iz okoline Liverpula našao se na sudu nakon što je uhapšen zbog napada na prijateljicu čiji je identitet policija sačuvala od javnosti.

Kenšlu se prije napada na prijateljicu više od pola godine intenzivno družio s njom prije nego što je pokušao da je si*uje. Interesantno je da je napadač na sudu izjavio da je on bio žrtva, odnosno da je ona njega pokušala da se*sualno iskoristi, prenosi Liverpool Echo.

Slučaj se dogodio u njenom stanu u koji su ušli poslije bioskopa i sjedenja u kafiću. Žrtva je Kenšlua ponudila pićem, a on je potom pokušao da je namami rečenicama kako je usamljen i ne osjeća više potrebu da živi.

Žena se sažalila na nasilnika i legli su u njenoj sobi jedno pored drugog. Mohamad je tada pokušao da je natjera na se*sualni odnos tako što se trljao o nju. Ona je ustala i zamolila ga je da ode kući.

Mohamad se tada skinuo i uhvatio ju je za glavu pokušavajući da je primora na o*alni se*s. Na kraju je žrtva otišla u drugu sobu, uzela telefon i navodno je okrenula supruga s kojim u posljednje vrijeme nije bila u dobrim odnosima. Rekla mu je kako ga i dalje voli i kako mora da dođe po nju.

Kenšlua je ovo iznerviralo i skočio je na prijateljicu udarivši je dva puta pesnicom u lice, dok se nije onesviijestila.

Na sudu je ispričao drugačiju verziju događaja:

– Cijelo veče mi se udvarala kukajući da je sama i da joj nedostaje muškarac. Sažalio sam se i došao kod nje kući, gdje me je zamolila da legnem pored nje. Tada me je zamolila da se skinemo, da osjeti neku bliskost. I to sam uradio, a kada je pokušala da me namami na odnos, odbio sam je. Uhvatila me je za po*ni organ. Gurnuo sam je, a ona me je više puta udarila po tijelu. U samoodbrani sam je udario u lice, misleći da je neću povrijediti već samo trgnuti da prestane. Pala je na pod, udarila glavom o njega i onesvijestila se. Potom sam zvao policiju. Nikad mi nije bila privlačna niti sam ikada u životu poželio da imam nešto više s njom osim običnog prijateljstva – ispričao je Mohamad Kenšlu.

Ono što Kenšluu ide u prilog je što žena nije zvala supruga preko telefona, već je blefirala, ali dokazi su i dalje mahom na njenoj strani, piše “Objektiv“.

