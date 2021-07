Rasturio sebi brak da bi oženio ŠKOLSKU drugaricu: Dobili sina, a onda je saznao za njenu užasnu tajnu

Poljak Jirži Tetvijak (39) iz Vroclava više od 20 godina patio je za školskom drugaricom Magdalenom u koju je bio silno zaljubljen, ali se među njima nikada nije dogodilo ništa.

Dvije decenije kasnije, oni su se konačno spojili i štaviše, dobili su sina. Njihova priča bila je povod i gostovanja na televiziji TV4 gdje su ispričali priču.

Jirži se poslije srednje škole povukao i nakon nekoliko godina zabavljanja, oženio je izvjesnu Hanu s kojom nije imao djece, ali je zato brak bio skoro pa idealan. Isti taj brak rasturio je zbog školske ljubavi, ne mogavši da pretpostavi kakav je Magdalena život u međuvremenu vodila.

Magdalena mu nikada nije izlazila iz glave. Potajno je razmišljao šta radi i s kim je danas. Izgubio je kontakte prijatelja iz srednje škole i čuo je da se ona preselila u Pariz. Spletom neobičnih okolnosti, sreo ju je jednog popodneva u centru kada se početkom prošle godine šetala s majkom.

– Bila je lepša nego prije. Starija, ozbiljnija, formirana i uspješna žena. Kada mi je rekla da razmišlja o povratku kući, srce mi je zaigralo. Našli smo se ponovo u gradu i otkrila mi je da sam joj se sviđao u srednjoj školi, ali sam bio veoma stidljiv i povučen, a ona nije željela da preduzima prvi korak. Svima se dopadala u odjeljenju, naročito dvojici mojih drugova. Poslije srednje škole sam prekinuo kontakt sa svima, pa nisam znao u kakvim je ona odnosima sa drugima. Nakon nekoliko susreta u gradu, spontano smo ušli u aferu, zbog čega sam se poslije i razveo. Nije bilo sretnijeg čovjeka od mene kada smo Magdalena i ja počeli da živimo zajedno – kaže Jirži za TV 4.

Poslije manje od godinu dana, oni su dobili sina. Jiržiju je bilo čudno što mu žena nikada ne priča o svojoj emotivnoj prošlosti, već svaki put kada spomenu bivše partnere samo odmahne rukama.

– Prije oko tri mjeseca, konačno sam saznao ono što me je tištalo. Oduvijek sam sumnjao da je Magdalena bila sa jednim školskim drugom i pokazalo se da sam bio u pravu. Međutim, nisam mogao da pretpostavim da je ta veza trajala samo nekoliko dana i da ju je taj skot si*ovao. Magdalena se tek prije nekoliko godina oporavila od toga. Zato je i pobjegla u Pariz. Vidio sam da je nešto čudno u njenoj priči, međutim nisam insistirao na tome. Bilo mi je teško, smučilo mi se sve oko toga. Znam da se to dogodilo prije 19 godina, ali želio sam nekako da kaznim tog idiota. Ipak, ubijedila me je da ružnu prošlost ostavim tamo gdje i jeste. U svakom slučaju, veoma sam sretan s njom i sin koga smo dobili kruna je naše ljubavi – piše Jirži.

Na pitanje kako se ona osjećala kada je Jiržija vidjela prvi put poslije toliko godina na ulici, Magdalena je naglasila da tada nije imala nikakve emocije osim prijateljskih.

– Prošlo je bilo puno vremena. Oboje smo prevrnuli mnogo toga preko glava, naročito ja. Nekoliko dana kasnije počela sam da razmišljam o Jiržiju, ali bio je u braku, pa sam otpisala svaku mogućnost veze. Ipak, bio je dovoljno uporan da mi pokaže koliko mu je stalo, naročito kad se razveo. Bilo mi je jako teško da mu kažem za si*ovanje. Nisam nikada prijavila tu osobu, niti želim da joj ime spominjem. Čula sam kako živi danas, to mu je kazna sama po sebi. Uspjela sam da se izdignem iz tog nesretnog slučaja i danas da uživam sa mužem i sinom – ispričala je Magdalena Tetvijak, piše “Objektiv“

