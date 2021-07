Ove stvari ne biste nikada trebali izlijevati u odvod

Kada se mast ili ulje zgrušaju, to može uzrokovati začepljenje cijevi i stoga masnoću i ulje nipošto ne biste trebali izlijevati u odvod.

Kava

Ako ponekad ostatak kave izlijete u sudoper, to neće odmah izazvati problem. No, ako to činite svakodnevno, kava će se nakupiti u cijevi te će doći do začepljenja.

Riža

Ako ste ikada kuhali rižu, onda znate da se ona povećava i širi u vodi. Pokušajte zamisliti što se onda događa u cijevima ako višak riže izlijete u cijevi.

Lijekovi

Ako lijekove bacite u odvod, oni mogu zagaditi otpadne vode. Umjesto toga, možete provjeriti s lokalnom ljekarnom što učiniti s lijekovima kojih se želite riješiti.

Proizvodi za čišćenje

Izlijevanjem teških kemikalija, poput izbjeljivača, u odvod dodatno se zagađuje okoliš. Umjesto toga, trebate provjeriti gdje u vašem gradu možete sigurno odložiti opasni otpad iz kućanstva.

Brašno

Kada kuhate nešto za što vam je potrebno brašno, nipošto nemojte višak brašna bacati u odvod jer to također može uzrokovati začepljenje cijevi. Umjesto toga, višak brašna bacite u smeće.

Ljuske od jaja

Ljuske od jaja ne biste trebali bacati u odvod jer također mogu uzrokovati začepljenje, navodi Real Simple. Umjesto toga, bacite ih u smeće ili u biorazgradivi otpad

