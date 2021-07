VEZUJU SE BRZO! Ovi horoskopski znakovi bez mnogo razmišljanja stupaju u BRAK!

Ovan

Ovan je vatreni znak i ne voli dugo da razmišlja. Umjesto toga, on brzo odlučuje i time čini život zanimljivijim. Čak i ako to znači da će se vjeriti odmah nakon upoznavanja određene osobe. Ovan neće dozvoliti da ga porodica i prijatelji uspore, da ga tjeraju da se opusti ili da duže razmišlja, jer je to ipak bitna odluka. Oni ne shvataju da samo troše svoje i njegovo dragocijeno vrijeme. Ako je Ovan odlučio da je zaljubljen u svog partnera, jedini logični sledeći korak je vjeridba, jer jedino tako veza ide naprijed. Ovnovi su orijentisani na ostvarivanje ciljeva, pa ako im je brak na umu već nekoliko godina i ako su upoznali pravu osobu, oni neće dugo čekati da to ostvare.

Rak

Rak je nevjerovatno nježan i pažljiv, pa sama ideja o komforu i udobnosti sa partnerom u dugoj vezi, zvuči veoma primamljivo. Rak je potpuno spreman za vezivanje i sigurnost. Oni oduvijek sanjaju o braku. Onog momenta kad upoznaju pravog partnera, oni neće željeti ništa sem vjenčanja, djece i psa. Rak je veoma ljubomoran znak, što može biti još jedna osobina koja ih vezuje za duge veze. Iako brak ne garantuje sigurnost, ako postane zavidan, jer se neko vjenčao prije njega, brza vjeridba može zvučati kao odlična ideja u tom momentu.

Lav

Lav voli da je u centru pažnje, a pošto vas ništa ne stavi u centar kao vjenčanje, oni definitivno neće razmišljati prije nego što se vjere. Lav će veoma lako i brzo napraviti planove za svoj veliki dan. Od benda, toga šta će obući i koga žele da pozovu. Ovaj znak će, najvjerovatnije, odmah nakon vjeridbe početi da planira svoje vjenčanje. Bez obzira na sve, Lav neće zaboraviti svog partnera. Ovaj znak je strastven, vjeran i brižan. Lav može da se izgubi u radostima planiranja vjenčanja, ali oni su tu zbog prave ljubavi i prilikom planiranja uzeće partnerove želje u obzir, piše “Informer“.

