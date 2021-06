RETROGRADNI NEPTUN DONOSI NEVOLJE: Evo KAKO da se zaštitite od naleta LOŠE ENERGIJE u narednih 5 MJESECI

Neptun svake godine ulazi u retrogradnu fazu, a u 2021. to se dogodilo 25. juna i to u znaku Riba i trajat će sve do 1. decembra. Tokom ove faze možete se osjećati uznemirenije nego obično, čak i bez razloga.

Mnogi će biti zabrinuti za svoj položaj i reputaciju, a jedina stvar koja će vam pomoći da izbjegnete negativnost jeste da budete iskreni i da svakim korakom radite na svom razvoju.

Dobra strana retrogradnog Neptuna pomaže vam da povećate intuitivne i psihičke sposobnosti, ali donosi i emocionalnu osjetljivost i romantičnu atmosferu. Bićete više nego obično ranjivi u susretu sa negativnom energijom, pa se u ovom periodu posebno upozorava na društvo toksičnih osoba. Dobro razmislite kome poklanjate svoje srce, vrijeme i energiju.

Ipak, ne možemo zauvijek živjeti u fantaziji. U jendom trenutku retrogradni Neptun će nas probuditi iz sna, a što smo duže bili u mašti, to ćemo se više šokirati kada se suočimo sa istinom. U ovom periodu mogući su problemi u ljubavi i finansijama. Dolazi dorazočaranja, troškova, pokvarenih planova…

Njegova plavičasta energija podsjeća nas i na bol i rane iz prošlosti. Sve ono što smo skrivali u srcu, zatrpavali pod tepih, gurali, potiskivali – sada sve izlazi na površinu, piše “Srbija Danas“.

Jedini način da se suočite sa ovim izazovima na pravi način jeste da izbjegnete samosažaljenje i prihvatite učenje lekcija. Retrogradni Neptun je idealno vrijeme za lični, duhovni razvoj. Pojačava se svest, izoštravaju se čula, šire se znanja.

U ovom periodu je važno da se na duhovnom nivou povežete sa svojim voljenima, posebno sa članovima porodice i partnerom. Iako je težak, ovaj aspekt može biti i romantičan, jer kroz suočavanje sa svim izazovima, pojačava bliskost i podršku.

Zapamtite, negativna energija može biti snažna, ali će je ljubav uvijek nadjačati!

Facebook komentari