Stefan se poslije 12 godina vidio sa dva stara prijatelja, a onda je saznao za užasnu tajnu iz prošlosti

Izvjesni Stefan R. (38) iz Utrehta u Holandiji, zapitao se na Redditu koliko je dobro vidjeti se ponovo sa nekim ljudima iz prošlosti.

Stefan je, započinjući svoju neobičnu priču postavio pitanje da li je dovoljno vrijedno vidjeti neke ljude od prije, ako smo pritom svejsni da ćemo možda nešto saznati ili doživjeti što će nam uzdrmati današnji život.

Ovaj Holanđanin, otac troje djece i inženjer po struci, otišao je na večeru sa dva stara prijatelja koje nije vidio 12 godina.

– Jedan se preselio u Australiju i odande se u ‘civilizaciju’ vraćao samo jednom do danas, a drugi je otišao u SAD i otpočeo svoj biznis. Ni sa jednim od njih nisam održao kontakt, iako smo u međuvremenu svi napredovali što se tiče tehnika. Tu su sad video-pozivi, Skajp, Zoom, šta god hoćete. Ali moji prijatelji koje ću namjerno pogrešno nazvati Berg i Maren očito me se nisu sjetili kad su se prilagođavali novom vremenu. Mogao sam i ja da ih kontaktiram, ali nisam želio jer su se oni sami povukli od mene – napisao je Stefan.

Kada ga je Berg pozvao i rekao da je došao iz Australije na 15 dana, predložio je Stefanu večeru, kao i da pozovu Marena ako je tu.

– Ispostavilo se da je epidemija promijenila potpuno ustaljene navike ljudi. Obojica su se zbog te pošasti uželjeli familija i rodnog kraja, pa smo svi bili na okupu. Bolje da nismo. Tokom večere sa njima dvojicom i bez naših žena, prisjetili smo se mnogih događaja iz prošlosti. Za jedan nisam znao – piše Stefan.

Berg mu je poslije nekoliko pića priznao da je 7-8 puta prije odlaska u Australiju spavao sa Stefanovom sadašnjom suprugom.

– Mislio sam da se šali, ali kako su sekunde prolazile, na njegovom licu sam prepoznao onaj izraz od prije, kada je zaista ozbiljan. Pretrnuo sam. Slošilo mi se. Taj period kada me je tadašnja djevojka, danas žena očito varala, poklopio se sa periodom kada smo začeli prvu kćerku. Veče se završilo fijaskom. Nisam mogao da sjedim s čovjekom koji je prije svega od mene napravio idiota. Otišao sam kući i rekao mu da me nikad više ne pozove, čak ni na piće – dodao je Stefan.

Potom je od supruge tražio da obave DNK analize i utvrde ko je otac njegove kćerke.

– Nije bilo potrebe da zovemo Berga jer se odmah vidjelo da mi je kćerka zaista kćerka. Iako me je supruga od početka ubjeđivala da sam ja otac, nisam želio da to prihvatim bez provjere. Izgubio sam povjerenje i u nju. Nikad mi nije rekla za aferu sa Bergom. Jeste da smo tada bili u svađi, ali mogla je da mi kaže. Sve u svemu, i danas se još pitam da li je to sve što mi je ispričao ili ima još nešto prećutano – zaključuje Stefan.

Čitaoci su u komentarima stali uz Stefana.

“ijLepo od prijatelja što ti je bar tokom večere priznao to. Možda je i to bio razlog vašeg okupljanja, mučila ga je savjest”, “Ja bih se na tvom mjestu ipak razveo”, “Šta ti još njih dvojica nisu rekli? Tema za razmišljanje”, bili su samo neki od komentara na Redditu, prenosi “Objektiv“.

