PETINA MUŠKARACA PERE INTIMNO PODRUČJE SAMO DVA PUTA SEDMIČNO, A NEKIMA JE I TO PREVIŠE

U studiji koju je provela internetska stranica koja se bavi njegom kože, The Derm Review, 1000 muškaraca odgovorilo je na pitanje kako često se peru ‘tamo dolje’. prenosi 2Hayat“.

Rezultati su prilično šokirali i pokazalo se kako mnogi muškarci ne peru genitalije svaki dan, a čak ni svaki drugi.

Otkrili su da petina muškaraca intimno područje pere tek dva puta tjedno, a neki i rjeđe. Istraživače je to prilično zateklo jer penis bi ipak trebalo prati svaki dan.

Pokazalo se i da 21.6% muškaraca pere genitalije svaka dva dana, ali ponekad im se dogodi i da preskoče koji dan. Dobra je vijest da je 39.7% muškaraca ipak reklo kako se peru svaki dan.

Neredovno pranje može dovesti do neugodnog mirisa, ali je i plodno tlo za razmnožavanje bakterija, što može uzrokovati bol i upale. Ipak, koža je na genitalijama jako osjetljiva i ako se perete više od jednom dnevno, može doći do iritacije, suhoće i svrbeža. Intimno područje treba prati toplom vodom, a ako tako preferirate, možete koristiti i nježni sapun ili gel za tuširanje – rekla je biohemičarka koja se bavi proizvodima za njegu kože Elle MacLeman za The Sun.

