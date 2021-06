Savjeti razvedene žene: Bez obzira koliko vas muškarac voli, ne dozvolite da zavisite od njega

Bez obzira koliko vas muškarac volio ni jedna žena ne bi trebala dozvoliti da zavisi od njega, već bi trebala imati svoj novac – savjetuje razvedena žena koja je činila istu grešku, piše “Pult24“.

Nakon razvoda ostala je bez ičega, zato za sve žene donosi tri savjeta:

1. Za ženu je vrlo važno da sama može zaraditi novac kako bi uvijek bila nezavisna.

Ako žena nema posao i ne zna zaraditi novac, tada će itekako htjeti pronaći muškarca koji će na sebe preuzeti sve materijalne brige.

U skladu s tim, ona će biti zavisna od njega i ranjivija. Kad god naiđu na prepreke u njihovom odnosu to će isplivati na površinu. Mnoge žene žele živjeti po patrijarhalnom sistemu, gdje im muškarac u potpunosti sve pruža, dok one učestvuju samo u odgoju djece.

Ali u ovom slučaju žena i dalje zavisi od muškarca. Čak i ako je njen trud velik i muškarac i žena će biti svjesni da samo on zarađuje i pridonosi što može izazvati mnoge komplikacije u vezi.

2. Za ženu je važno da se bavi aktivnostima koje joj se sviđaju.

Ako je njezin posao jako dosadan i ona ne uživa u tome, tada će težiti da više zabave dobije od muškarca kod kuće što bi moglo biti frustrirajuće za njega. Stoga bi bilo lijepo da žena pronađe sebi posao koji će je oduševiti, nadahnuti i motivisati.

Ne mora biti neki specijalan posao, dovoljno je da je to nešto što joj daje snagu i samopouzdanje.

3. Okružite se i ženskim društvom.

Iako kažu da bi muž trebao biti najbolji prijatelj, u stvarnosti to nije uvijek moguće jer se muškarci i žene drastično razlikuju.

Žene imaju svoje teme za komunikaciju, imaju svoje priče i potrebe. Muškarci ne mogu razumiti neke ženske stvari. Žene koje nemaju prijateljice žele to napraviti od svog muža a to kasnije može dovesti do raznih problema.

