OVA 3 ZNAKA SU ROĐENA POD SRETNOM ZVIJEZDOM: Čeka ih veliki uspjeh u životu – DA LI STE VI TAJ SRETNIK?

Evo o kojim znacima je riječ:

LAV

Čini se da njih sreća prati u stopu i da oni za nju ne moraju da se potrude. Nije sve kao što izgleda! Lav ne čeka ono što želi, on se trudi da to što pre dobije. Ne krivi druge ljude za svoje promašaje. Svestan je da on kovač i svoje sreće i nesreće. prenosi “Novi“.

OVAN

I Ovan nije od onih koji vjeruju da sreća sama kuca na vrata. Ulaže svoj maksimum kako bi ostvario svoje ciljeve i zato i uspjeva.

VODOLIJA

Vodolija osluškuje poruke koje joj šalje svemir i slijedi ih. Čak iako ovo zakaže, ona ima rezervni plan. Zato joj sreće u životu ne manjka!

Facebook komentari