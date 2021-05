Šta se događa ‘tamo dolje’? Većina muškaraca neće dobiti više od 5 bodova u ovom se*s-kvizu… Pokušajte odgovoriti!

Što se događa ‘tamo dolje’ pitanje je koje je za mnoge muškarce pomalo zastrašujuće. Postoji mnogo mitova o vagini, no znate li vi razlikovati točne informacije od mitova?

Bolje poznavanje vlastitog tijela može vam pomoći da razumijete promjene koje vam se događaju, dok za muškarce vrijedi pravilo – što više znaju o tijelu svoje partnerice, to bolje, piše Živim.hr.

Želite li provjeriti svoje znanje o vaginama, riješite ovaj kviz.

1. Jesu li vagina i vulva isto?

a) Da

b) Ne

2. Je li svaka žena rođena s himenom?

a) Da

b) Ne

3. Koliko rupa ima vulva?

a) 2

b) 3

4. Koji dio vulve postaje nadražen tijekom seksa?

a) Maternica

b) Klitoris

c) Usne

5. Koliko erogenih zona ima vulva?

a) 7

b) 5

c) 10

6. Kako se zovu zvukovi koji izlaze iz vagine?

a) Smiješni vjetrovi

b) Vaginalni vjetrovi

c) Vaginitis

7. Što može uzrokovati vaginalnu bol tijekom seksa?

a) Fibroidi

b) Vaginalna suhoća

c) Vaginizam

d) Sve nabrojeno

8. Koliko često bi žene trebale obavljati Papa test?

a) Svake tri godine

b) Jednom godišnje

c) Kad žele

9. Koji dio ženskog tijela je najmanje osjetljiv?

a) Bočna strana dojke

b) Leđa

c) Nožni prsti

10. Zašto bi žena trebala mokriti nakon seksa?

a) Da bi imala duži orgazam

b) Kako bi spriječila trudnoću

c) Kako bi izbjegla infekcije

Rješenja kviza

Jeste li, kad je u pitanju vagina, rasturili ovaj kviz? Evo odgovora na pitanja iz kviza pa provjerite sami…

1.b – Vulva je vanjski dio genitalija, dok je vagina struktura nalik na kanal koja se nalazi u unutrašnjosti tijela.

2.b – Neke su žene rođene bez himena i to je potpuno prirodno i zdravo.

3.a – Vaginalni otvor i otvor uretre (rupa kroz koju se mokri).

4.b – Klitoris – to je „centar za uživanje” vulve.

5.b – To je područje u kojem je osjetljivost povišena, a pet erogenih zona su vaginalni otvor, G točka, točka na gornjoj vaginalnoj stijenci, grlić maternice i točka na donjoj vaginalnoj stijenci.

6.b – To je neugodan, ali posve prirodan zvuk.

7.d – Vaginalna suhoća, fibroidi i vaginizam mogu uzrokovati bol tijekom seksa.

8.a – Prema Međunarodnoj organizaciji za istraživanje raka, žene u dobi iznad 25 godina trebale bi obavljati papa test svake tri godine, žene u dobi od 50 do 64 godine svakih pet godina, a nakon toga ponovo treba napraviti test ako je neki od posljednja tri testa bio abnormalan. No, kod nas je preporuka da se Papa test rad jednom godišnje, a kod žena koje spadaju u rizičnu skupinu svakih 6 mjeseci.

9.a – Diranje partnerice na tom mjestu neće izazvati naročitu reakciju.

10.c – To može pomoći da se iz uretre isperu bakterije, no to ni u kom slučaju neće spriječiti začeće i trudnoću.

Koliko imate točnih odgovora?

Svaka je drugačija

Dr. Suzy Elneil, konzultantica za uroginekologiju i uroneurologiju na University College u Londonu kaže da je svaka vagina drugačija i da je to posve normalno.

Kao i ljudi, i vagine su potpuno različite. Ne postoje dvije iste, već one variraju u boji, veličini i obliku. Neke su male i jajolike, neke su velike i cilindrične, a boja može ići od svjetlo ružičaste do tamno smećkaste ili crvenkaste. Važno je da samo da vagina normalno funkcionira.

Dr. Elneil upozorava da, primijetite li bilo kakvu promjenu koja vas zabrinjava, obavezno otiđete ginekologu.

