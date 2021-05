GAZDA RESTORANA MUČIO RADNIKA, PLATU MU NIJE DAVAO GODINAMA: SAD MORA DA PLATI ODŠTETU 500.000 DOLARA

Muškarac iz Južne Karoline, koji je godinama bio prisiljen da radi preko 100 sati svake sedmice bez plate i koji je bio podvrgnut psihičkom i fizičkom zlostavljanju, trebalo bi da dobije odštetu nakon što je njegov bivši menadžer proglašen krivim.

Međutim, prema presudi Apelacionog suda početni iznos od 273.000 dolara bio je prenizak, pa bi vlasnik restorana trebalo da čovjeku, kojeg je godinama zlostavljao, isplati duplo više nego što je prvobitno odlučeno – blizu 546.000 američkih dolara.

Džon Kristofer Smit godinama je bio primoran da radi u kafeteriji u Conwayu bez novčane nadoknade. Njegov menadžer, Boby Edwards, priznao je krivicu za prinudni rad 2018. godine i osuđen je na 10 godina zatvora zbog zlostavljanja Smitha, Afroamerikanca koji je pritom ometen u razvoju.

Sudija američkog okružnog suda 2019. godine naložio je Edwardsu, da Smithu isplati oko 273.000 dolara štete, što je zapravo njegova neisplaćena zarada i dodatak za prekovremeni rad. Ali sud je “pogriješio što nije naknadu za štetu uključio u početni iznos”, prema odredbi Zakona o poštenim radnim standardima koja bi udvostručila iznos naknade koju je Smith dobio.

Prema aprilskoj presudi 4. američkog okružnog apelacionog suda sa sjedištem u Richmondu u državi Virginija odredba Zakona nalaže da ako je neplaćanje zarade na vrijeme nedovoljno za pristojan život radnika, onda poslodavac treba da mu isplati dvostruko veći iznos, odlučio je Vrhovni sud u pomenutom slučaju davne 1945. godine. prenosi “HayaT”

Okružni sud će sada odrediti novi iznos koji Edwards duguje Smithu. On je godinama trpio zlostavljanje, a zaposlio se kao perač suđa u kafeteriji kada je imao samo 12 godina. Prvih 19 godina njegovog rada u kafiću, kada su restoranom upravljali drugi članovi Edwardsove porodice, nesretni čovek je dobijao platu. Ali kada je Edwards preuzeo restoran 2009. godine, Smith je premješten u stan pored restorana i primoran da radi više od 100 sati svake sedmice bez plate, piše u presudi u koju je CNN imao uvid.

– Edwards ga je natjerao na prisilni rad iskorištavajući to što je ometen u razvoju. On je Jacka držao izolovanim od porodice, stalno mu prijeteći hapšenjem, a uz to ga je svakodnevno psihički zlostavljao- navodi se u presudi.

Smith se veoma plašio Edwardsa. On ga je jednom prilikom uštinuo metalnim kliještima koja su prethodno umočena u mast kako bi ga kaznio jer nije na vrijeme donio piletinu. Edwards je također šibao nesretnog čovjeka, udarao ga i tukao kuhinjskim šerpama, što je prema presudi suda ostavilo trajne posljedice na žrtvu.

On je svakodnevno trpio najstrašnije torture plašeći se šta bi moglo da se dogodi sa njim ukoliko pokuša da pobjegne, a Edwards uspije da ga pronađe.

– Želio sam da izađem odande. Ali nisam imao nikoga kod koga bih mogao da idem. Nisam mogao nigdje da odem. Nisam mogao da vidim nikoga od svoje porodice – izjavio je Smith na suđenju.

