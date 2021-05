NESVAKIDAŠNJI SLUČAJ: DJEČAK TVRDI DA JE ON REINKARNACIJA PRINCEZE DIANE, ZAPANJUJUĆE JE KOLIKO ZNA O NJOJ

Njeno prisustvo se još uvijek osjeća u mnogim područjima života, a to osobito vrijedi za Veliku Britaniju.

Međutim, petogodišnji Billy Campbell navodno posebno osjeća tu povezanost. Štaviše, on vjeruje da je on reinkarnacija princeze Diane.

Dječakov otac David Campbell je napisao članak o činjenicama o Diani koje je njegov sin nekako znao, unatoč tome što ga roditelji nisu učili o njezinom životu. Kako kaže, detalji su ga uvjerili da postoji nekakva veza.

Od malih nogu Billy osjeća vezu s princezom Dianom. To je čudno. Pogotovo ako uzmete u obzir da David i dječakova majka Lisa tvrde da nikada nisu razgovarali s njim o preminuloj princezi na način na koji on govori o njoj.

Počelo je kad je neko mojoj supruzi Lisi dao čestitku na kojoj je Lady Di. Billy je pokazao i rekao: “Gledaj! To sam ja kad sam bio princeza”, napisao je David za Stellar Magazine.

U početku su mislili da je to smiješan, slučajan komentar dvogodišnjaka. No kako je dječak odrastao, nastavio je govoriti slične stvari. Recimo, vidio je fotografiju princa Williama i princa Harryja i nazvao ih “moji dječaci” ili “moji sinovi”. Drugom prilikom im je opisao dvorac Balmoral, a kada su mu roditelji ponudili fotografije nekoliko različitih dvoraca kako bi im pokazao o kojem dvorcu govori, Billy je navodno u sekundi odabrao pravi.

Billy je tvrdio i da je imao brata po imenu John. Međutim, kako njegovi roditelji nisu znali za njega, odlučili su potražiti dodatne informacije. Ubrzo su saznali da je Diana stvarno imala brata Johna koji je rođen godinu dana prije nje, ali je umro još kao novorođenče. prenosi radiosarajevo

Također, dječakovi roditelji tvrde da je on oduvijek imao bizarna i nadnaravna iskustva, prenosi Little Things.

Kad Billy nije dobro spavao, Lisa je ušla i pitala ga zašto ne može spavati. Billy je odgovorio: “Jer oni dolaze i odvode me”. Mama ga je pitala ko ga odvodi, a on je pokazao na krov i rekao: “Odvedu me, ali me ujutro vrate” – prisjetio se David.

