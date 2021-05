Pet rješenja za spas biljaka – ako mislite da su klonule

Čak i najveći ljubitelji biljaka ponekad na svojim ljubimicama primijete znakove da nešto s njima nije u redu. No, sastojcima koje imamo kod kuće možemo im pomoći. Smeđi rubovi, blijeda zelena boja, žute mrljice po listovima – sve su to znakovi kojima nam naše biljke daju do znanja da im nešto nedostaje.