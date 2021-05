Ako stalno ‘ubijate’ sobno bilje, provjerite radite li ovu grešku

Neke probleme sa sobnim biljkama lako je riješiti: Biljka ne dobiva dovoljno vode? Dobro je zalijte i trebala bi živnuti. Primjećujete da je vaše zelenilo preraslo lonac? Prebacite ga u veći i ono će se začas oporaviti.

Truljenje korijena, s druge strane, jedan je od problema od kojeg se nije tako lako oporaviti – što rano otkrivanje čini bitnim. Evo nekoliko profesionalnih savjeta za uočavanje, liječenje i prevenciju ovog vodećeg uzroka odumiranja sobnih biljaka.

Što je truljenje korijena?

Truljenje korijena relativno je česta bolest sobnih biljaka koju obično uzrokuje bakterijska ili gljivična infekcija. Ti patogeni uspijevaju u vlažnom tlu i na kraju uzrokuju gušenje korijena biljke. Korijeni mogu istrunuti i kada su predugo izloženi pretjerano vlažnim uvjetima.

Korijeni su poput motora biljke: oni održavaju stvari i pokreću sve lišće koje vidite iznad površine. Pa kad odumru, ostatak biljke ima tendenciju da čini isto.

– Biljkama je potreban kisik za fotosintezu i pretvaranje hrane u energiju – objašnjava za mbg Debbie Neese, stručnjakinja za hortikulturu.

Ako kisik nije prisutan oko korijenskog sustava, stanice korijena ne mogu stvoriti ključnu molekulu za uštedu i transport energije u stanicama. Korijenje počinje odumirati i onemogućava unos hranjivih sastojaka, što onda dovodi do smrti biljke, objašnjava.

Kako izgleda?

Kad god zalijevate svoje biljke, morate provjeriti jesu li korijeni u dobrom stanju. Neese kaže da su žuti i crni listovi jedan od pokazatelja potencijalne truleži. Ovi obezbojeni listovi također mogu izgledati suho i smežurano, unatoč redovnom zalijevanju.

Ako su se oko vaše biljke naselile male gljivične komarčice, to je još jedan loš znak.

– To ukazuje na to da je tlo previše vlažno i moglo bi ukazati na neke daljnje probleme s korijenjem ako se koraci ne poduzmu odmah – kaže Neese.

Posljednji trag na koji treba paziti je kiselkasti, truli smrad koji dolazi iz vaše biljke.

– Ako primijetite bilo koji od ovih znakova, vrijeme je da izvadite biljku iz posude i izbliza analizirate korijenje. Ako su korijeni smeđi ili crni i mekani ili kašasti umjesto zdrave, kremasto bijele boje, to ukazuje na truljenje korijena – kaže Neese.

Jednom kada dijagnosticirate truljenje korijena, vrijeme je da ga stavite pod kontrolu.

Što ga uzrokuje?

Tri uzroka truljenja korijena:

Prekomjerno zalijevanje: Ovo je daleko najčešći uzrok truljenja korijena. Različite vrste biljaka imaju različite potrebe za vodom. Ako svoje zalijevate prečesto ili previše, tlo će se prezasititi i postati leglo gljivica i bakterija.

Loša drenaža: Ona je povezana s prekomjernim zalijevanjem. Ako lonac vaše biljke nema drenažnu rupu, višak vode neće moći pobjeći iz nje, što dovodi do pretjerano vlažnog tla. Iako dodavanje malih kamenčića na dno zatvorenog lonca može malo povećati prozračivanje, većina stručnjaka preporučuje izbjegavanje lonaca koji nemaju rupe.

Premalo vode: U nekim slučajevima, nedovoljno zalijevanje biljke može na kraju dovesti i do truljenja korijena. Korijeni se počinju smanjivati ​​i skupljati kad im je zemlja presuha. Ako neko vrijeme zaboravite zalijevati biljku, a zatim je preplavite vlagom, možete šokirati sada krhki korijenov sustav.

Može li se biljka oporaviti od truljenja korijena?

Neke se biljke mogu oporaviti od truljenja korijena, ali to ovisi o tome koliko je korijenski sustav oštećen. Jednom kada izvadite biljku iz posude i procijenite korijenje, provjerite postoje li žile koje još uvijek izgledaju svijetlo i dovoljno su guste da izdrže određeni pritisak. Ako vaša biljka još uvijek ima neko netaknuto korijenje, mogla bi se oporaviti.

Prvo što morate učiniti je pažljivo ukloniti biljku iz zemlje, navlažiti je tako da se ne ošteti. Operite korijenje vodom iz slavine onoliko puta koliko je potrebno, ali budite vrlo oprezni.

Zatim koristite vrlo oštre škare koje su potpuno čiste i izrežite sve korijene koji su jako pogođeni. Ako je već dosta truleži, čistite škare alkoholom na svakih nekoliko rezova i obrežite dio biljke koji bi mogao početi trulež.

Cilj koji tražimo prilikom rezanja lišća je da biljka ima još jednu priliku da joj korijenje ponovno izraste jer neće trebati hraniti mnogo lišća.

Sljedeće što biste trebali učiniti je ukloniti sve tlo koje je bilo u tom loncu i temeljito ga isprati otopinom koja sadrži klor.

Na kraju, uronite zdrave korijene u fungicidnu otopinu da biste ubili bilo koju gljivicu koja je možda ostala tamo Ponovno ga posadite s novim tlom u isti lonac i vidjet ćete da raste bez problema, kao da je novo.

Ako vaša biljka nema dovoljno netaknutog korijena da bi se presađivanje isplatilo, nije izgubljena svaka nada! Još uvijek možete uzgojiti novu biljku iz jedne od njezinih zdravih stabljika ili reznica lišća.

Kako spriječiti truljenje korijena

Budući da truljenje korijena obično uzrokuje višak vlage, pravilno zalijevanje je najbolji oblik prevencije. Ako ste skloni prekomjernom zalijevanju, Neese kaže da vam korištenje mjerača vlage može pomoći da se odviknete od te navike. Ovi mali, jeftini uređaji verzija su termometra za meso u biljnom svijetu – gurnete ih u zemlju kako biste procijenili je li spremna za zalijevanje.

Osiguravanje da vaša biljka ima odgovarajuću drenažu također je ključno. Ako imate ukrasnu posudu u kojoj nema rupe, izbušite je sami ili smjestite biljku u manju plastičnu posudu koja ima rupu i smjestite je u veću ukrasnu posudu, prenosi 24sata.hr.

