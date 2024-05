“JEDNA ČINJENICA JE VRLO ČUDNA U SLUČAJU ALME ARAZI” Albanska novinarka iznijela ŠOK TVRDNJE

Tragedija se dogodila oko 21 sata 2. maja, a Lala je upitala “kako je moguće da nije bilo svjedoka na licu mjesta, u vrijeme kada ima saobraćaja na mostu poreko Bojane”.

“Ako iznesemo detalje kako su ta djeca bačena u rijeku. Reći da je bacila prvo dijete, pa drugo, pa treće, ne mislim da služi javnom mnijenju. Prema dosadašnjim istraživanjima, ispostavlja se da je saznala za nevjeru svog muža.”

Prema rodbini, njihova veza nije bila prihvaćena od strane nijedne porodice u početku, jer je Alma bila 8-9 godina starija od Ergisa. Na dan incidenta, izašla je i srela sestru šuraka svog muža. Tamo je saznala za Ergisovu nevjeru, iznenada je odvedena iz kafea i pojavila se blizu mosta preko rijeke Bojane, prema nekim snimcima sigurnosnih kamera.

Vjeruje se da se incident dogodio oko 21 sata 2. maja.

“Impresionirana sam što je u to vrijeme most bio prometan, ne mogu da shvatim kako nije bilo svjedoka. To je iznenađujuće”, rekla je.

Prema novinarki, policija je trebalo da bude pažljivija u načinu izdavanja saopštenja.

“Ergis mora biti istražen. Žene moraju prijaviti nasilje, samoubistvo nije rješenje. Postoje detalji koje nismo potvrdili, na primjer rečeno je da joj je muž tražio da napusti kuću. Takođe je rečeno da Alma ima probleme sa mentalnim zdravljem”, rekla je Lala.

Novinarka je apelovala na svijest, dok je pričala o ličnom slučaju žene koju je pronašla prije nekoliko godina na mostu Lana.

“Slučajevi bi trebalo da budu prijavljeni, svi bi trebalo da budemo svjesni. Trenutak kada saznamo da se nekome dešava nešto loše. Prije nekoliko godina, zajedno sa koleginicom Anilom Hodža, sasvim slučajno smo sreli poznanicu, koja je bila veoma obrazovana, a htjela je da život pod mostom Lana. Bile smo veoma šokirane, ali nismo stajale skrštenih ruku. Našli smo kontakte porodice, prijemne centre, ljekare. Izvukli smo je iz tog bijednog stanja i pokušali da je orijentišemo. Ta djevojka danas ima posao i vodi zdrav život”, zaključila je. prenosi novi

