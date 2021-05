OPREZ, AKO OVOG VIKENDA PLANIRATE DA IDETE U PRIRODU: Biolog tvrdi počela je najezda zmija, ove savjete bi trebali znati

April i maj mjeseci su kada zmije izlaze iz svojih skloništa i kreću u potragu za hranom, te je savjet za sve one koji ovih dana imaju namjeru da budu u prirodi, da nikako ne idu bez adekvatne obuće i štapa kao prvog stepena zaštite jer zmije u ovom periodu imaju najjači nivo otrova! Zmija trenutno ima najviše u kamenim i napuštenim mjestima, objašnjava Kristijan Ovari, biolog u Zoološkom vrtu u Beogradu.

“U ovom periodu one aktivno obilaze prostore koji apsorbuju toplotu tokom dana, a ispuštaju tokom noći, tako da su to uglavnom kamenjari i šipražja. Blagodeti lijepog vremena vuku sa sobom i druge probleme jer i zmije vole toplotu”, kaže biolog.

Ovari navodi da u cijeloj Srbiji postoji 10 otrovnih vrsta zmija, a da je njihov otrov najkoncentrisaniji upravo u proljeće kada krenu da izlaze jer su cijelu zimu gladovale. On još objašnjava da ova količina otrova nema isto dejstvo na svakoga, jer to zavisi od veličine i težine osobe.

“Naše otrovnice uglavnom imaju hemoragin kao aktivnu komponentu, to znači da imaju hemolitičko dejstvo, to su izmenjeni enzimi za varenje koji uništavaju krvna zrnca i krvne sudove. Zato je jako opasno ukoliko bi došlo do ujeda jer organi koji stradaju su najpre jetra i bubrezi”, objašnjava on.

Dalje napominje da ujed može prouzrokovati i druge ozbiljne posledice, te može doći do ugrušaka, a raspadanje krvnih zrnaca može izazvati druge zdravstvene probleme. Tako da pored opreza odraslih osoba, velika pažnja mora da se posveti djeci.

“Moramo da vodimo računa o djeci kada ih vodimo u prirodu. Pa ni u gradskoj sredini ih ne puštamo da se šetaju bez nadzora, tako da ih treba treba pripremiti prije odlaska u divljinu”, podseća Ovari.

Štap je obavezan

Za boravak u prirodi treba ići pripremljen i svakako sa dozom opreza. Gledati gdje stajemo i gdje sjedamo, upozorava Ovari.

“Ako smo se odlučili da idemo u prirodu, treba da idemo u zatvorenoj obući iznad članka kao i da obavezno sa sobom ponesemo neki štap. Ako je tu neki kamen i želimo da sjednemo, svakako najpre pogledati prvo jer se zmije najčešće kriju upravo oko kamena”, govori biolog.

On dalje priča da većina naših otrovnica ne prerasta više od 10 cm i da one nisu agresivne već reaguju u samoodbrani kada ih nagazimo ili dodirnemo.

Šta preduzeti ako vas ujede zmija

“Ukoliko je do nemilog događaja došlo, nikako ne treba paničiti i posezati za samostalnim liječenjima. Nakon ujeda zmije čovjek ima oko 4 sata da otrov svojim djelovanjem izazove trajna oštećenja u organizmu, tako da je to više nego dovoljno da osoba potraži pomoć u lekarskoj ordinaciji”, objasnio je biolog.

On napominje da treba izbjegavati samostalna liječenja i sopstvena “rješenja” jer time može da se izazove mnogo veća šteta nego korist, te je bolje prepustiti ovaj slučaj stručnom licu, odnosno ljekaru.

“Najbolje je prepustiti da ovo riješi stručno lice, odnosno ljekar. On će najbolje znati kako da odreaguje u ovom slučaju, jer sve naše otrovnice u Evropi su pokrivene istim protvotrovom koji se proizvodi kod nas na Torlaku”, rekao je biolog.

Gdje ih najviše ima

Kako tvrdi biolog Ovari u Vojvodini nema otrovnica, a tamo gde bi mogle da budu su uglavnom južnije od Save i Dunava, kao i sasvim sigurno u kanjonima, kamenjarima i šipražijima. On napominje da zmije u našim krajevima nisu opasne, te se vrlo često možemo susresti sa lažnom šarkom koja je agresivna ali samo pri samoodbrani jer se brani ujedom.

Ovari napominje da se doza otrova koju zmija ispusti razlikuje tokom njene samoodbrane i u trenutku kada ona lovi.

Kako kaže da naletimo na zmiju u sopstvenoj bašti mala je vjerovatnoća, ali ako bi se to desilo to bi bilo uglavnom belouška ili lažna šarka.

Jako bitna informacija koju nam je biolog dao jeste da su sve naše vrste zmija zaštićene i ugrožene vrste te ih treba tretirati sa poštovanjem, jer su efikasni lovci štetočina. Kako kaže nikako ih ne treba ubijati, prenosi “Mondo.rs”.

