Pluton je retrogradan i donosi nam HAOS i probleme: Ova TRI znaka su u najvećoj OPASNOSTI

Njegov zadatak u kosmosu je raščistiti i riješiti se loših i dotrajalih stvari, osoba i okolnosti iz naših života. On ima sposobnost da vidi šta ne možemo, a u procesu čišćenja je neumoljiv, piše Ženablic.rs.

Retrogradni Pluton poznat je po tome što vraća stare situacije, izazove, pa čak i prilike kojima možete pružiti novu mogućnost, ako tako odlučite. Osjetićete duboko u svojoj duši šta je dobro, a šta loše za vas po osjećanjima koji će vam se javiti kada se sretnete sa određenom situacijom. Ako vam nešto oduzima moć i zbog toga se osjećate bezvrijedno, bolesno ili loše, vrijeme je da se okrenete na drugu stranu i prestanite da na to trošite energiju.

Svaki korak – čak i najmanju promjenu – Pluton će primetiti i nagraditi. On vlada našom sjenkom, što znači da poznaje tamnu stranu naše prirode koju se trudimo da držimo skrivenu od svijeta, naše strahove i mračne želje.

Najranjiviji smo pod uticajem Plutona jer se on povezuje s našom istinom, a nekima to može biti teško prihvatiti. To objašnjava zašto Pluton takođe upravlja manipulacijama i obmanom jer se neki ljudi toliko teško nose sa stvarnošću da radije biraju da nose masku. Opet, intuicija će vam pokazati šta je stvarno, a šta lažno, a ako nešto promakne našem radaru, Pluton će nas zaštititi i ukazati na eventualnu zmiju skrivenu u travi.

Ipak, ovaj retrogradni Pluton će najviše pogoditi ova tri znaka:

Blizanci – tokom retrogradnog perioda Plutona, moraju da izbegavaju sve napore i ne rizikuju karijeru. Čak i ako im se čini da cilj opravdava sredstvo.

Rak – predstavnici ovog znaka biće neka vrsta magneta za nesreću. Ako je moguće, izbjegavajte da vozite makar do 10. juna.

Vaga – retrogradni Pluton biće posebno opasan za ovaj horoskopski znak. Vage moraju da nauče da kažu “ne”, u suprotnom javiće se veliki problemi. Oslobodite se otrovnih ljudi pod obavezno! prenosi “Novi“.

