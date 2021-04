Šta ste stariji, to bolje podnosite mamurluk, tvrdi istraživanje

Rezultati novog istraživanja pokazuju da “težina mamurluka opada s godinama”.

Proučavajući informacije prikupljene od 761 osobe u dobnom rasponu od 18 do 94 godine, istraživači su došli do zaključka da su, kada su sudionici popili istu količinu pića, stariji ljudi idućeg dana manje patili.

Istraživanje pod nazivom Alcohol Hangover Across the Lifespan: Impact Of Sex and Age tvrdi da je jedan od najvećih čimbenika koji doprinosi gorem mamurluku u našim mlađim danima to što mlade osobe popiju više alkohola u kraćem razdoblju. Također, mladi se češće napijaju. prenosi “Index“.

Naravno, razina mamurluka na kraju ovisi isključivo o tome koliko ste alkohola prethodne večeri popili. Pa, ako opasno pretjerate s količinom alkohola, neovisno o tome koliko imate godina, vjerojatno ćete se morati suočiti s vrlo neugodnim mamurlukom, prenosi Mirror.

