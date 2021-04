3 najmoćnija astro para koja će preživjeti sve oluje i dokazati da prava ljubav zaista pobjeđuje

Međutim, postoje i sretnici čiji odnos prolazi kroz razna iskušenja, nailazi na prepreke, čak i do rastanka dođe, ali su oni dokaz da prava ljubav zaista pobjeđuje sve jer im je sretan kraj suđen.

Ludački se vole, još se luđe ne podnose u određenim fazama, zaklinju se sebi kako svom (bivšem) paru neće oprostiti ovo ili ono ali nevidljive niti koje ih povezuju nikada ne puknu u potpunosti.

Mogu oni i jedno bez drugoga, ali zajedno su nepobedivi i mogu se boriti protiv cijelog svijeta. Otkrijte koje su to ljubavne kombinacije u Zodijaku koje i pored brojnih komplikacija uvijek ostanu zajedno.

DJEVICA – VODOLIJA

U ovoj kombinaciji Vodolija je ta koja prva zapadne za oko Djevici. Ona smišlja taktiku kako da Vodoliji privuče pažnju, jer kod pedantnih Djevica sve je u planiranju i izračunima. Od svih oružja kojim raspolaže najbolje će upaliti Djevičina duhovitost, jer Vodolija uvijek pada na bogatstvo duše, a ne na “avione i kamione” koji joj se nude.

Ovaj astro spoj je prilično neobičan, jer su prilično različiti po svojim pogledima na svijet, ali hemija koja postoji između njih je toliko jaka pa kao da sve to briše. Njima nije potrebno previše vremena da bi se zaljubili jedno u drugo do srži, ali najčešći kamen spoticanja je u tome što je Vodolija gotovo ludački neustrašiva dok je Djevica ta koja procjenjuje kakav bi bio rizik ako bi poslušala Vodoliju.

S druge strane, Djevica ima tendenciju da popuje jer smatra da je popila svu pamet ovog svijeta i svojim pasivno- agresivnim nastupom uvjerava Vodoliju kako je ona isključivo u pravu.

Vodolija će joj to tolerisati zavisno kolika je jačina emocija koje gaji prema “pametnjakoviću”, što će Djevica shvatiti ko signal da je uspjela u svojoj nameri. Kad shvati da je u zabludi, prigovara joj da je samovoljna i da to više neće trpjeti, a Vodoliji će dozlogrditi njena mušičavost pa će im razlaz izgledati kao jedino rješenje.

I misliće da je to zauvijek. Njih dvoje su u stanju ne budu u kontaktu mjesecima, čak i godinama ali da se često u mislima vraćaju jedno drugom.

Vodolija je u stanju samovati i u potpunosti se posvetiti unaprijeđenju ostalih aspekata svog života dok će se Djevica zadovoljiti da joj je u životu sve manje-više isto, ali će povremeno uletati u avanture. Međutim, osobe koje joj uđu u život poslije Vodolije neće biti ni njena blijeda sjenka.

Koliko god da joj smeta atipični pogled na svijet Vodolije, nedostajaće joj razumijevanje Vodolije, pomalo blesavo ponašanje i pokazivanje osjećanja na krajnje neuobičajene načine. Pošto su oboje tvrdoglavi, pitanje je ko će od njih dvoje prvi ostvariti ponovni kontakt. Iako će izvjesnog prenemaganja kod obje strane sigurno biti, kad se konačno opet nađu i spoje to će biti jednom zauvijek.

STRIJELAC – RIBE

Još jedan astro par koji je na prvi pogled spoj nespojivog. Strijelac je pravi osvajač kojeg ne zanimaju društvena pravila već se potpuno nekonvencionalno ponaša dok Riba robuje mnogim predrasudama, a istovremeno mašta o ljubavi iz bajke. Dok je ona povučena, on bez stida pokazuje svoju naklonost i želi što pre doći do konkretizacije njihovog odnosa.

On je više emotivni, strastveni tip kojem treba vremena da otkrije svu dubinu osjećanja koja u njemu postoje, ali ga Riba neodoljivo privlači zbog svoje, gotovo djetinjaste, romantične predstave o životu. Ona u njemu vidi oslonac i nekoga ko bi mogao da je vodi kroz život.

Njemu će se to u prvo vrijeme vrlo sviđati ali vremenom će ga početi guštiti njeni veliki i ozbiljni planovi u životu, jer ne zaboravite da on smatra da može raditi šta mu se prohtje i da dođe i ode kad poželi.

Ako u tom momentu Strijelac upozna neku osobu koja ga više uzbuđuje i pokreće na akciju od Ribe, on neće imati problem da joj to i kaže, jer on je uvijek surovo iskren. Ribe su, pak, preosjetljive i njegov oštar jezik će joj nanijeti velike rane na duši koje će smatrati neoprostivim.

Čak i kad nema treće osobe, Strijelac može zapasti u takva duševna stanja kada će smatrati da je izlaz iz te veze jedini spas za njega. Uvjeravat će Ribu da ili nije dovoljno dobar za nju ili će je optužiti da mu radi iza leđa s nekim drugim.

Njihovi rastanci su više nego burni, ne ostaju njihova intima već o tome oboje pričaju na sva usta, tražeći potporu javnosti za svoju odluku. Kada prođe prvi nalet negativnih emocija, oboje su u stanju puno patiti jedno za drugim ali slabo komuniciraju.

Čak i kada su u kontaktu, to oboma donosi više štete nego koristi i tada se oboje kunu da je to definitivno kraj i da nemaju šta tražiti jedno s drugim. Kako vrijeme odmiče, Strijelac nema potrebu pokazivati svoje šarmerske sposobosti i dokazivati sebi kako mu je odlično sa samim sobom.

Riba, iako duboko povređena, pokušava nastaviti svoj život, čak i ulazi u površne veze, ali duboko u sebi zna da sa svakom novom osobom traži onaj osjećaj koji je imala pored Strijelca. Koliko god stvari između njih bile komplikovane i naoko nepopravljive, na kraju je Strijelac taj koji odlučuje dati šansu njihovoj priči.

Riba kao da to jedva čeka, jer nikada uistinu nije ni digla ruke od njih. Možda će biti potrebno vremena da se usklade, ali kada se konačno dogovore oko toga šta su ciljevi kojima oboje streme, njihov odnos postaje neraskidiv.

LAV – VAGA

Ovaj spoj je karakterističan po tome što ih veže duboko prijateljstvo na koje ni jedno ni drugo ne zaboravljaju čak ni u momentima kada se očima ne mogu vidjeti. Lav je veliki osvajač koji smatra da ne postoji osoba koja ne može podleći njegovom šarmu, ali kad naiđe na Vagu shvatit će da mora promijeniti pristup.

Zato će se prema njoj ophoditi prije svega zaštitnički i prijateljski. Biće mu potrebno više vremena ali će uspjeti osvojiti srce Vage i smatraće da je tu kraj, a zapravo najzanimljivije tek tada počinje.

Pošto je on eksplozivne prirode i vrlo često samovoljan pa smatra da mu je sve dozvoljeno, Vaga će se često naći u ulozi njegovog glasa razuma i savjetodavca koji će mu sugerisati da zastane i duboko udahne.

Iako je Vaga smirenija, i ona će imati svoje epizode u kojima se ne može izboriti s temperamentom Lava. Kada on osjeti da mu Vaga nije sto posto posvećena i da postoji mogućnost da je izgubi, pokušat će da je pridobije skupocijenim poklonima ili izuzetno dobro osmišljenim iznenađenjima.

Vaga nije imuna na luksuz koji joj Lav nudi, a njemu je neophodan, ali to njoj nije dovoljan razlog da pređe preko njegove prenaglašene teatralnosti koja je više iritira nego što je zabavlja.

Iako im ciljevi u životu nisu identični, oni se drže zajedno ali u njihovom odnosu počinje prilično da škripi kada Lav primijeti prenaglašeno flertovanje Vage s drugima, ma koliko ono bezazleno bilo. Takođe, ako se ne osjeti dovoljno voljenim i potrebnim njemu ne treba puno da nađe osobu koja će ga promatrati s divljenjem. Svađe između Lava i Vage su više nego žustre i eksplozivne.

Koliko god se činilo da Vaga “usta ima, a jezik nema”, ona se u ovakvim situacijama prikazuje Lavu u potpuno drugačijem svijetlu. Zato je tokom njihovih rasprava ona glavni govornik dok on, začudo, više sluša nego što iznosi kontraargumente.

On će se prije skupiti i otići jer Vaga od njega zahtjeva da smanji doživljaj s posesivnošću i netolerancijom nego što će ostati da isteraju sve na čistac.

Na taj način joj ostavlja vrijeme da razmisli o svemu, ali i tješi sebe da na njihovu priču definitivno nije stavljena tačka. Ta međufaza u njihovom odnosu nikad nije kratkog daha pa se oboje pokušavaju naviknuti na život bez onog drugog. Čak im i ne ide loše, ali uvijek ima ono nešto što ih podsjeti i vrati u vreme kad je između njih bilo sve skladno.

Uglavnom je Lav taj koji inicira pokušaj da se sve “ispegla” i pokajnički obećava sumnjičavoj Vagi da će se promijeniti i da će ubuduće sve biti savršeno. Vaga ga, naravno, toliko dobro poznaje pa ne povjeruje u svaku riječ ali pristaje da se njihova priča nastavi.

To ne znači da u njihovom odnosu neće više biti turbulencija, ali su previše vezani jedno za drugo da bi uopšte mogli zamisliti da trajno ostanu bez svoje druge polovine, piše “Atma“.

