MARS U EMOTIVNOM RAKU OD 23.04. D0 11.06., OBJAVLJEN HOROSKOP ZA SVE ZNAKOVE: Evo šta vas čeka, DOBRO JE ZNATI

Rak je znak Marsovog pada pa nije izražena njegova prava priroda. Mnoge osobe u ovom periodu mogu biti nervozne, grozničave i na neki način uplašene. Od hrabrosti, viteštva sada nema ništa. Ovaj tranzit Marsa će mnoge osobe usmjeriti na obitelj, dom pa bi mogli nešto raditi, renovirati u kući.

Pojedine osobe sada rješavaju svoj krov nad glavom, prodaju, kupuju, iznajmljuju i sve što se može učiniti kada je obitelj i kuća u pitanju. Mogući su konstantni sukobi između želja i realno što možemo učiniti.

Kako je Rak emotivan onda što god da počnemo raditi može doći do smetnje upravo zbog emocija. Kod pojedinih osoba sada može doći do teških svađa i trpljenja u vezi kuće roditelja i s partnerom. Moglo bi se reći da Mars u ovom tranzitu može biti u teškom stanju kod pojedinih osoba, da dođu do stana, životnog prostora.

Pojedine osobe baš u ovom periodu mogu napustiti dom i otići u inozemstvo. Započinjanje bračne zajednice ili ulazak u ozbiljnu vezu je također moguć. Pojedine osobe mogu osjetiti pad energije lijenost i mrzovolju pa se ne prepuštajte toj energiji, već se potrudite da kreativno pokrenete sebe.

Mars u Raku predstavlja psihosomatska oboljenja stomaka, upalu stomačne sluzokože, grčeve, gastritis, upale pluća, čir želuca, tumore grudi i strast prema alkoholu pa sve ovo može biti izraženo u ovom periodu tranzita Marsa.

Najteže pada Rakovima, Jarcima, Ovnovima i Vagi, a najviše odgovara Bikovima, Djevicama, Škorpionima i Ribama. Pojačan oprez treba skrenuti na upale i probleme sa stomakom i plućima pa ako primijetite neke tegobe, na vrijeme reagirajte, ne čekajte.

Kako će se odraziti na pojedinačne znakove Zodijaka?

OVAN

Dragi Ovnovi, vi sada trebate biti posebno oprezni kada je obitelj u pitanju. Mogući su konflikti i optužbe da ne posvećujete dovoljno pažnje obitelji i domu. Moguće je da zbog obitelji ili jedne osobe budete posebno emotivni i tužni.

Iako ste vi vedri i jaki u ovom periodu vas emocije mogu okupirati i savladati. Pojedini Ovnovi mogu uložiti mnogo truda i emocija da renoviraju ili dođu do svog doma i da pomažu svojoj obitelji.

BIK

Dragi Bikovi, vama ovaj tranzit Marsa kroz Raka vrlo pogoduje pa možete imati razne povoljne komunikacije, kraća putovanja, sve je povoljno kada su prodaje ili kupovine nekretnina u pitanju. Pojedini Bikovi ipak mogu imati neke konflikte s rodbinom, braćom, sestrama, susjedima pa se suzdržite da ne dođe do konflikta.

Pojačan oprez je bitan u prometu, dok pojedine osobe mogu sada kupiti automobil. Ako nešto pišete onda može biti naporno za pisanje i učenje.

BLIZANCI

Dragi Blizanci, kod vas ovaj tranzit Marsa pokreće veliku energiju, borbu i usmjerenost ka stjecanju materijalnih dobara. Moguće je da ovaj Mars s lakoćom i potroši novac pa malo ipak pripazite. Moguće je da bez plana morate nešto platiti pa vas to može iznervirati.

Ako vam Mars nije u dobrom aspektu onda ne očekujte veliku zaradu. Kako će biti u sekstilu s Uranom, onda vas netko iznenada može navesti na veći trošak ili vam donijeti poveću zaradu iznenada.

RAK

Dragi Rakovi, vama ovaj period sa tranzitom Marsa nikako ne može donijeti lakoću. Mnogi Rakovi sada mogu imati pojačanu nervozu i ljutnju u kući s obitelji i partnerom. Sada možete vidjeti da ne može biti sve po vašem pa vas to čini nezadovoljnim i ljutim. prenosi novi

Nema potrebe da dramite, jer vam ovaj period može donijeti ispunjenje nekih želja. Dobivate motivaciju da svoje ideje konačno sprovedete u djelo. Više se družite s prijateljima pa možete kroz priču dobiti i neke nove ideje i lijepo druženje.

LAV

Dragi Lavovi vama će Mars tranzitirati kroz vaše dvanaesto polje izolacije, duhovnosti pa volja za radom, akcijom je skrivena ili potisnuta. Treba se paziti tajnih i skrivenih neprijatelja ili nekih ilegalnih i opasnih poslova.

Moguća su neka ogovaranja i oštre riječi pa se trebate paziti. Neke kronične bolesti se mogu pokazati pa čak se trebate čuvati i povreda. Pojedine osobe mogu iskazati veliku umjetničku inspiraciju uz pomoć strasti. Izbjegavajte opasne situacije.

DJEVICA

Drage Djevice, vama ovaj tranzit Marsa može donijeti razna događanja s prijateljima, od lijepog druženja, sve do problema i neslaganja. Pojedine Djevice sada brinu, jer netko njima drag, prijatelj, može imati neku operaciju.

Kada su prijateljstva u pitanju moguće je da prekinete ili sretnete nekog prijatelja s kojim niste dugo bili u kontaktu ili da prekinete dugogodišnje druženje. Kako je ovo polje mirovina, plodova rada i prijatelja, nadanja, onda se sve može događati u tim područjima. Ne brinite na kraju će sve biti dobro.

VAGA

Drage Vage, vama ovaj tranzit Marsa pokreće deseto polje karijere i posla, koji se može sada izgubiti, ali i ubrzo pronaći. Moguć je strah kada je karijera u pitanju ili za jednog roditelja. Mars će od vas tražiti veliku energiju, odgovornost, stabilnost, koju vi već posjedujete pa nema potrebe da se brinete.

Kako Mars ovdje simbolizira pravnika, suca, vojnika, ratnika, onda su moguća razna događanja u tim područjima i zanimanjima.

ŠKORPION

Dragi Škorpioni, kod vas se ovaj tranzit Marsa događa u vašem devetom polju pa vi možete svoju energiju usmjeriti ka inozemstvu, novim filozofijama života, učenjima. Svakako je vezan za težak rad gdje god i što god da radite ili mislite.

S Marsom nema premišljanja, kreće se odmah i sada i vrlo je povoljno za sve što poduzmete, a put u inozemstvo pogotovo. Ako nešto učite onda to mogu biti povoljna prava ili neka vojna zanimanja. Ako ste slobodni možete privući ljubav iz inozemstva.

STRIJELAC

Dragi Strijelci, kod vas je tranzit ovog Marsa kroz vaše osmo polje što vam može iznenada donijeti neka ulaganja novca ili naplatu nekog starog duga. Ovo je polje strasti pa se i tu pokrećete.

Kako je ovo polje opasnosti, budite oprezni i ne ulazite u neke brzoplete i ekstremno strasne akcije. Moguće je da vaš partner bude više rasipan i potroši vam više novca od planiranog.

JARAC

Dragi Jarci, vama ovaj Mars tranzitira kroz vaše sedmo polje partnerskih odnosa i javnosti pa se tu usmjeravate. Sada možete planirati ugovarati i pregovarati sve vezano za poslove. Sada se može pobuniti partner u smislu da bude snažne volje, energičan u svojim namjerama.

Kada je brak ili veza u pitanju, može doći do nezadovoljstva uslijed ljubomore ili zanemarivanja partnera. Nema potrebe za svađom, sve se može riješiti iskrenim razgovorom.

VODENJAK

Dragi Vodenjaci, vama ovaj tranzit Marsa pokreće šesto polje vezano za posao, vitalnost, zdravlje, fizički rad, radionice, kancelarije pa može tu doći do konflikta i svađe. Moguća je iznenadna promjena posla koju ni vi niste planirali.

Sve se događa iznenada i na brzinu kod nezaposlenih osoba koje dobivaju posao. Pozitivne su vojne usmjerenosti, uredski rad, razne proizvodnje i kod pojedinaca fizički rad.

RIBE

Drage Ribe, vama ovaj tranzit Marsa kroz peto polje daje veliku energiju i libido usmjeren ka ljubavi. Mogući su i sukobi s voljenom osobom pa dobro pazite da se poslije ne pokajete. Ako ste slobodni, siguran je period da se zaljubite u osobu koja ima neku vrstu uniforme.

Mnoge Ribe sada mogu okupljati svoju djecu, obitelj ili započeti obiteljski život koji su odavno priželjkivali. Sretno.

Sretno u svemu, uz malo opreza i pažnje!

