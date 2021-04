DVOJNIK ALEKSANDRA VUČIĆA TRAŽI SRODNU DUŠU: JEDINO JE BITNO DA DJEVOJCI NE SMETA ŠTO LIČIM NA PREDSJEDNIKA SRBIJE

On nema puno zahtjeva. Bitno mu je jedino da njegovoj potencijalnoj izabranici ne smeta to što je dvojnik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Samo tri sata nakon objave “skupio” je 3.000 pratilaca na Instagramu. Borna je već nakon prve objave na društvenoj mreži postao pravi hit. Nemoguće je ne primijetiti koliko liči na Vučića, što je svima zapalo za oko.

Borna živi u općini Križ, ali zbog posla je u Zagrebu gdje radi kao programer. Njegovi pratioci složili su se da izgleda kao Vučićev dvojnik, a nije im dugo trebalo da počnu sa šalom.

Često me ljudi “prepoznaju”, pa valjda ima nekakvog temelja. Ja na to gledam ovako: ili ću se šaliti i okrenuti sve na zezanciju, ili ću se ljutiti na svakoga. To drugo mi nema smisla. Dok su ljudi normalni oko toga, nemam problema s tim – ispričao je za 24 sata.hr.

Prvo poređenje sa Vučićem zadesilo ga je još na fakultetu. prneosi “Hayat“.

