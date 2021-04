Ne dozvoljavam da moj hidžab komentarišu žene koje ga ne nose, ni muškarci koji piju alkohol, a žene im polugole hodaju ulicom

Hidžab kao odjevni predmet muslimanki odavno već izaziva različite polemike širom svijeta. Dok jedni pokrivanje žene doživljavaju kao znak potčinjenosti, drugi to smatraju izrazom slobode.

Kao što je poznato, u nekim zemljama žena se ne smije u javnosti pojavljivati bez hidžaba, jer u suprotnom može završiti u zatvoru, ili još gore, biti fizički zlostavljana pa čak i ubijena. S druge strane, u nekim zemljama ženama se nošenje hidžaba zabranjuje.

No, za pokrivene muslimanke hidžab je način života u skladu s islamskim vjerskim propisima i tradicijom, a u posljednje vrijeme sve je više onih koje svoju slobodu nošenja odjeće prema vjerskim principima, iskazuju i na modernije načine. Islamofobične, negativne i politički obojene konotacije dovele su do svojevsrnog sukoba konzervativnog i savremenog. Takve konotacije obrazovane i samosvjesne muslimanke sve više odbacuju, pokazujući da se ni po čemu ne razlikuju od drugih žena.

Jedna od njih je i mlada sagovornica magazina Azra Selma Mekić, diplomirana islamska pedagoginja, koja se bavi arapskom kaligrafijom i dizajnom, živi i radi u Novom Pazaru, a često je u medijima predstavljaju i jednom od najpoznatijih pokrivenih žena u Srbiji. Početkom ove godine se osamostalila i više ne živi s roditeljima, nego s mlađim bratom.

– Imam 30 godina i bilo je krajnje vrijeme da moji roditelji nemaju više dodirnih tačaka s mojim troškovima – kaže Selma, koja je godinama već priznata kaligrafkinja, što je i osnovno po čemu je ljudi prepoznaju, a dokaz za to su njene samostalne izložbe u zemlji i inozemstvu.

Sebe ne smatra blogerkom i influenserkom, nego slobodnom umjetnicom i to joj je najdraža titula. Na društvenim mrežama često imamo priliku vidjeti njene modne kreacije ženske odjeće dizajnirane u skladu s islamskim principima.

O sebi, vjeri, poslu kojim se bavi, porodici, ramazanu, spoju tradicionalnog i modernog, sukobu konzervativnog i savremenog, Selma Mekić govori u intervjuu za magazin Azra.

Između ostalog odgovara na pitanje kako tumači svojevrsne sukobe shvatanja tradicionalnog i modernog hidžaba, gdje konzervativci uglavnom ne odobravaju korištenje današnjih savremenijih i slobodnijih stilova oblačenja muslimanskih žena, smatrajući to preslobodnim i nedozvoljenim odstupanjima od islamskih propisa?

– Lično me ne zanima mišljenje ljudi s konzervativnim shvatanjima kad je riječ o hidžabu. Uopšte do mene ne dopiru. Smatram da je sasvim uredu spojiti tradicionalno i moderno, ovo je 21. vijek, a da to opet ne prelazi neke osnovne granice. U životu nikad nisam pila alkohol, nikad nisam probala drogu, ne čupam obrve, nikad nisam nosila vještačke nokte, evropska sam muslimanka i moj put je zlatna sredina. Ne smatram da sam perfektna, ali isto tako ne dozvoljavam da moj hidžab komentarišu žene koje ga uopšte ne nose, ni muškarci koji nose šorceve iznad koljena, piju alkohol, a žene im hodaju polugole ulicom. Takvima ne dajem nimalo pardona. Neka svako gleda svoju avliju. Račune ne polažem nikad onima koji mi ih ne plaćaju, a Boga molim svakodnevno da me uputi na Pravi put. Trudim se da učinim dobra koliko mogu i da od mog jezika i ruku budu ljudi sigurni.

Na pitanje kako gleda na nošenje burkinija, kaže:

– Nemam ništa protiv burkinija, ali ga nikad nisam nosila.

