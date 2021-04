Ana je došla kod doktora, a kada se izula i on se šokirao: “Ovako nešto nikad nisam vidio!”

Ana Tantilo pojavila se u jednoj emisiji zbog neoubičajeno velikog nožnog palca koji joj zadaje muke i uzrokuje bol, prenosi “Mondo“.

Došavši kod doktora Breda Šefera žena je rekla da ju jako boli, te da je dolazak kod njega vidjela kao posljednju opciju prije nego što joj prsta zada još gore probleme.

Kada joj doktor izuje cipele, i sam je iznenađen jer je Anin palac zapravo dvostruko veći od sljedećeg prsta, dok je na lijevom stopalu čak i duži.

Dr Šefer joj nakon pregleda saopštava da je stanje ozbiljno i da bi moglo da dovede do komplikacija.

“Kada imate stopalo kao vaše, gdje je prst skoro dvostruko veći, to uzrokuje bol pri svakom koraku. Može da dovede do artritisa, problema sa zglobovima”, kaže doktor, pa dodaje: “Ja lično nikada nisam vidio pacijenta sa ovako velikim prstom, to je veoma rijetko”.

Facebook komentari