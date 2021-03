Znakovi da se u vezi ponašate kao majka, a ne kao partnerica

1. Svađanje bez rješenja

Rasprave i svađe sastavni su dio svake veze, no važno je da ih uspješno riješite. Ako završe bezuspješno, samo ćete osjećati ljutnju i gnjev. Prisjetite se samo kako su izgledale vaše svađe s roditeljima dok ste bili djeca. Svađe s partnerom trebaju biti upravo suprotne tome jer su i vaše uloge ravnopravne.

2. Čišćenje za partnerom

Pratiti partnera u stopu i čistiti za njime stvarno nema smisla. Bilo da je riječ o mrvicama hrane ili hrpi odjeće na podu, partner treba biti svjestan da je on taj koji treba iza sebe pospremiti. Za sretniju vezu dovoljno je da podijelite kućne zadatke ravnopravno.3. Stvaranje izlika

Normalno da želite partnera vidjeti u najboljem svjetlu i da želite braniti neke njegove odluke. No stalna potreba za stvaranjem izlika i opravdavanjem lošeg ponašanja koje traje već duže vrijeme neće učiniti vašu vezu uspješnijom. Nema potrebe za majčinskom zaštitom, već potaknite svoga partnera da prihvati odgovornost za svoje ponašanje.

4. Potpuno kontroliranje

Neke osobe jednostavno imaju kontrolirajuću osobnost. No ako baš svaki aspekt veze kontrolirate jer nemate povjerenja u svoga partnera, onda nastaje problem. Važno je da oba partnera shvate stanje veze i da se žele promijeniti jer ako ne dopuštate partneru da donosi neke odluke, to može vrlo loše utjecati na vaš odnos i vašu budućnost.

5. Stalno prigovaranje

Nitko ne voli prigovaranje bez prestanka, a pogotovo ne ona osoba koja to mora konstantno slušati. Možda se čini da je to jedini način da doprete do partnera koji se ponaša kao dijete, ali konstruktivan razgovor između dvije odrasle osobe itekako je moguć ako se oboje potrudite,piše Zadovoljna.hr

Facebook komentari