Horoskop za procvat života i kosmičko pokretanje ljubavi: Pun Mjesec u Vagi donosi nam iscjeljenje i moć da privučemo čuda (28. mart 2021.)

Znak Vage će uvijek predstavljati balans unutar cjeline, harmoniju, odnose svake vrste, kako ljubavna, tako i poslovna partnerstva, sa javnošću, sa pravdom, sa diplomatijom i pregovorima. Ova godina 2021. u samom ispisivanju brojeva nas podsjeća na ravnotežu, na podvlačenje crte, na zaokruživanje, na odluku, na potpunu odgovornost, ali i na suštinsku vrijednost, lakoću, ljepotu u istini. Na posljetku i na pokretanje, sublimiranje vrijednosti i akciju Broj 2 se dva puta ponavlja, naglašava, a predstavlja naše odnose i pripadnost, kako se konektujemo, koliko smo povezani na nebo, na izvor, na svoje Više Ja, ali i kako osluškujemo svoje tijelo, partnera, to na šta se konektujemo, kakvu to energiju gajimo i unosimo u sebe, kakav je osjećaj u tijelu, šta kaže onaj nepogrešivi deo nas INTUICIJA. Broj 1. Na kraju nas pita šta ćemo sa tim da uradimo? Vodi nas i sve naše stavlja u akciju!

Sunce je egzaltirano na 8° znaka Ovan, u egzaktnoj konjunkciji sa Venerom vladarkom Ascedenta i čitave ove Lunacije i Kironom značajnim iscjeliteljem ovog vremena. Nalaze se na samom vrhu 6.. Kuće i govoriće o nekoj ličnoj iscjeliteljskoj hrabrosti, suočavanju i odluci, konačnosti, hrabroj transformaciji i iscjeljenju, pokretanju na ljepše, bolje i lakše. Hrabra odluka o promjeni slijedi na nivou fiziologije, tijela, zdravlja, iscjeljenja po pitanju posla, službe, zaposlenih, možete nabaviti novog kućnog ljubimca koji će vam definitivno izmijeniti rutinu života.

Svakako će pozicija dispozitora Marsa na 14° u konjunkciji sa Sjevernim Mjesečevim Čvorom u znaku energičnih, brzo mislećih ali uklještenih Blizanaca u 8. kući biti vrlo značajna za tumačenje ovog momentuma. To može biti jedna potpuno nova, tačna i precizna kreacija, postavljanje višeslojnog sjemena, stvaranje nečega barem duplog! Ovo je buduća sigurna transformacija, regeneracija, oplođenje, začetak novog života na temeljima svega najboljeg od prethodnog i više od toga koji slijedi! Može biti malo odloženo ili jako duboko, oduvek trebovano, san snova, želja nad željama, ali dolazi sigurno! Ova slika govori o smislu i lepoti otpuštanja i umiranja kako bi nešto drugo moglo da dođe, da se rodi. Smišljena akcija koja će promijeniti nas, osloboditi nas, naš život, promijeniti našu energiju, naše misli i obrasce, čitav naš mikrokosmos podesiti na najbolje sada i ovdje, jer postoji i sutra i juče koji nas jedva čekaju stabilne u sada, koji nas podržavaju u tome.

Mjesec na 8° znaka Vage na samom početku 12. kuće ukazaće na tendenciju promjene i transformacije sa ciljem iscjeljenja i postizanje balansa u osećanjima u partnerstvu, u odnosima sa svima, sa svojim strahom, sa svojom sjenkom, sa svojim duhovima prošlosti, sa precima, sa dogmama, sa sa svojim demonima, sa neprijateljima, sa onim u šta verujemo, sa Bogom, tvorcem, sa psihom, sa SOBOM! Dispozicijom odlazi u egzaktu opoziciju, pa ovo možemo nazvati sistemom ogledala, iluminacije. Svako naš udah može se odraziti na okolinu! Sve što osjetimo, što predosjetimo odraziće se na našu fiziologiju pa automatski ostaviti vječiti trag, zapis na nesvjesnom na psihi… Mi imamo moć, mi imamo svijest. Preuzmimo hrabro, bez ega, bez traženja pravca i smjera kako bi nekoga okrivili, opravdali, razriješili greha ili osudili. Ne glumimo sveštenika, tuđeg Boga. Preuzmimo odgovornost za sebe zagrljajem svega našeg u ljubavi, u radosti cjeline, a ne zatvaranjem u ćeliju, sa šibom za iskupljenje greha… Prihvatimo svoj osjećaj, taj što se STVARA U NAMA, bol, patnju, napuštenost, odbačenost, trpnju, zlostavljanje, mobing, preuzmimo svjesno, zagrlimo to sjećanje jer je naše, od ko zna kada. Osvijestimo na način Sunca!

Baš kao što i Sunce svjedoči mnogim nepravdama i velikim stvaranjima i ne ugasi dan, niti nas sprži od prevelikog uzbuđenja, već jednako vitalizuje, hrani i napaja sve. Sunce nam daje i Mjesec, koji se na istom izvoru napaja, ali će svakoga iznutra, u mraku pitati kako se sada osjećaš… Zatim se Sunce ponovo pojavi u svom svom svjetlu, sjaju i veličini znajući svoju svrhu radosti stvaranja života, vitalnosti. Sunce zna da svakog dana ima mnogo onih koji su svojom voljom odlučili da jesu to od juče, ali da mogu da se promjene sada, da mogu da odaberu šta će da zrače, da promjene sutra. I da znate, svi imamo svoje Sunce, snagu volje i mogućnost izbora ljepšeg za nas, harmonije! Ipak je Vaga zemlja na koje Sunce umije da se prizemlji. Upravo, tako i mi možemo da prihvatajući osjećaj da stvorimo balans, harmoniju unutar nas, da odaberemo ko smo i ko želimo da budemo.. Zaista ova nova odluka mora biti lagana, zadovoljavajuća, namjera treba da bude stvorena na osnovu osjećaja o sopstvenoj vrijednosti, o stvarnoj količini blagoslova i lakoće koje posjedujemo, uz vođstvo svevidećeg, sveznajućeg vodiča u nama.

Odnosi, partnerstva, osvješćivanje i prihvatanje, Jin i Jang, Muški i Ženski princip kao simboli opozicije svjetala i Punog Meseca u znaku Vage, takođe su snažno naglašeni i kroz simboliku Marsa i Venere koji su vladari svetala. Dobra vijest je da Venera obrazuje fenomenalni aplikacioni se*stil sa Marsom svojim dispizitorom, dok je krajnji dispozitor egzaltira i na ovaj način donosi taj osjećaj uzbudljivosti, ali i potpuno drugačiji pristup. Sve ukazuje na kooperaciju, na saradnju. Prepuštanje u odabiru boljeg, ljepšeg, kvalitetnijeg, udobnijeg, lakšeg našina života. Sve ukazuje na sveto jedinstvo! Na ucjeljenje i stvaranje cjeline.

Mjesec, Sunce, Uran na značajnom 8° stepenu naglašavaju sliku završetka baš kao i završni 29° Vage, stepen Ascedenta Lunacije za Beograd i region. Sve počinje posljednjim stepenom, sublimiranom energijom znanja o odnosima, o dualnosti, o potrebi za spajanjem, znanja najdubljeg o harmoniji, miru i balansu, znaka pravde i lakoće. Evidentno je da će broj 8. naglasiti način protoka ove energije.

Naime, u numerologiji 8. je broj beskonačnosti i manifestacije. Broj 8. predstavlja izuzetnu energiju osnaživanja i podržava sve fokusirane napore i namere koji mogu da se manifestuju u materijalnom svijetu. Njegova moć leži u sposobnosti da se manifestuje na svim nivoima, pa kada se pojavi broj 8. mi znamo da je izuzetna snaga kanalisana za brzo ispoljavanje svega što je usmjereno, jasno fokusirano, baš poput lasera, magneta. Broj 8. pojačava sve na šta je fokusiran! Prisustvo energije Punog mjeseca, Urana i broja 8. usklađeno je direktno sa našim središtem, sa našim SRCEM i otjelovljava sve osobine naše duše: bliskost, ljubav, nežnost, čulnost, osjećajnost, zagrljaj, intuiciju.

Naravno za ovo je potrebna naša puna, cjelovita energija, hrabrost, snaga i njeno ispoljavanje, zauzimanje za sebe, za svoj život i sjaj, plemenitost, potrebe duše… Ovaj kanal je toliko moćan da može da pomjeri čitavo čovječanstvo u našu sljedeću fazu, gde je fokus, vrh usmjeren na bezuslovnu LJUBAV. Naravno, svaki proces porođaja, rađanja, postajanja, materijalizacije je bolan i uzbudljiv u jednakoj mjeri. Ovaj konkretno označava prevazilazak, preobraćaj sa „sada“ na „novo sada“. Bićemo podržani i/ili prinuđeni da „pustimo“ ono što ne služi našoj najvišoj i najboljoj svrsi, što ne služi našoj evoluciji, bilo da su to toksični odnosi, zastarjeli načini razmišljanja ili navika da umanjujemo našu pravu svrhu. Svi do jednog se susrećemo licem u lice sa tačkom ponovnog otkrića, a vrijeme je SADA! Zato, hajde da svi zajedno projurimo kroz ovaj energetski kovitlac, buru, oluju, grmljavinu, uragan!

Mars na 14° znaka Blizanci ukazuje na veoma snažnu energiju, dinamizam kakav dugo nismo osjetili i zato je najprije jako važno da se u ovim vremenima promjena ne osjetimo prazno, impotentno. Valja ostati svestan da nas naša ranjivost može dovesti do predaje, ali ne i do potpunog odustajanja od moći, abdikcija nije prihatljivo rješenje. Ovo je jedna od važnih poruka ovog vremena, da se ne odričemo svoje moći, svojih odgovornosti jer je Mars još u trigonu sa Saturnom, sa sada već ulazi i u trigon sa Jupiterom.

Da se ne odričemo svojih ličnih obaveza, finanasijskih, poslovnih, partnerskih koje smo preuzeli, već da ih ispunimo i osvijestimo smisao, veću svrhu koja raduje. Mars daje energiju i podržava, cijeni, poštuje, ohrabruje naš integritet ne dozvoljavajući nam da klonemo, da odustanemo, da ponovimo naviku predaje i povlačenja. Upravo je to paradigma sa Južnog Čvora koju napuštamo, i u buduće na Sjeverni Čvor postavljamo novo, plod kreativnosti to i jeste obrazac koji nas je držao sputane, koji smo ponavljali godinama, inkarnacijama unazad, a sada je vrijeme da se oslobodimo od svega toga. Instant energija iz Marsa daje mogućnost da ciljeve možemo da ostvarimo sa vatrenom lakoćom, jer sloboda je istina koja je uvijek podržana od Univerzuma. Preuzmimo punu odgovornost za svoja dela, niko drugi nas neće spasiti, samo mi i zato krenimo sada napred bez osvrtanja, sa povjerenjem u sebe, u svoju moć promjene, u svoje Sunce!

Mars iz Blizanaca na 14° obrazuje kvadrat sa svojim dispozitorom Merkurom u Ribama na 19°. Avantura, preuzimanje rizika, tuđi novac, bankarske i finansijske transakcije sa osjećajem viška energije, mogu da ponesu. Ukoliko imate dobru karmu kada su investiranja i velike promene fluktuacije novca u pitanju, sada je vrijeme da se uključite i razigrate! Ne zaboravite da je to samo DIO karme koju prihvatate da manifestujete i da je to vaš izbor! Probajte i vi koji ste tu radi promjene karmičkih zapisa, odlučite sami sa sobom ko ste, bogatašica ili nešto drugo. Ovo je vrijeme izražene moći transformacije, ali i stvaranja novih polja, otvaranja budućih vremena, postavljanja sjemena, kreacije. Ovo može zaista da se nazove jednim potpuno novim vidom energije, akcije, rada, dejstva, kao i potpuno novog načina ispoljavanja.

Sunce, svijest iz znaka Ovna, ukazuje na naše jedino centralno svjetlo spremno da se pripoji sa Univerzalnim putem egzaktnog poluse*stila sa Uranom na 8° Bika i uveća kako bi odatle sijalo najšire, za sve.

Mjesec, osjećanja iz znaka Vage pak znaju za tačnu mjeru i potrebu za postizanje lakoće.

Mjesec je u aplikacionom trigonu sa Marsom, naša energija se ukršta i spiralno pripaja sa univerzalnom duž našeg bića transformišući i oslobađajući na taj način svaki dijelić nas, stvarajući tako lakoću, potpuno novi poredak, novi udoban svijet, novu slobodnu volju da iz osećaja upravlja i predvodi život.

Mjesec je u egzaktnoj inkonjukciji sa Uranom iz Bika, naša emocija i energija Univerzuma spajaju se u jednu putem adekvatnog podeševanja sa ciljem da nas oslobode, otvore za radost i lepotu. Da putem lakoće i onoga što stvarno volimo, što je vredno nas, slobodno ostvarujemo sve snove. Sve ukazuje na podršku i uzajamnu saradnju, na celinu, na jedinstvo, ukoliko smo zaista spremni na trajno prilagođavanje, promene pravila koja više ničemu ne služe, cepanju papira, prekidu veza koje guše, prihvatanju nove sredine i potpuno novih okolnosti i to zagrljajem, sa stvarnim osmehom, grohotnim.

Jupiter je satkan u svakom naglom pokretu, iznenađenju prekidu. Ekspresijom naše vizije mi zapravo koristimo unutrašnju poruku kako bi se uzdigli i prevazišli. Kada se stvarno fokusiramo na sopstvenu svjetlosnu energiju, na slobodu i prevazilaženje limita putem kreativnosti što Mars u Blizancima može da postigmđne i radi, na prelazak preko granice, sa Venerom imamo mogućnost da sagledamo i zakoračimo u potpuno nove horizonte, nove poglede na život, one koje do sada nismo ni razmatrali. Mi ulazimo u sve novo, oslobađajući se starih paradigmi. Kreiranje novih strategija, postavljanje novih namera na kreativan, zabavan i zadovoljavajući način su glavne smernice ovog Punog Meseca u Vagi.

Prihvatite umjetnost diplomatije. Kao vladar sedme kuće zodijaka i svih posvećenih partnerstava, Vaga radi na usavršavanju ravnoteže između „ja“ i „mi“ i pronalaženju uslova koji odgovaraju svima. Ovo se ne odnosi samo na pojedince. Mnogi važni međunarodni sporazumi, ali i prekidi saradnje mogu biti na pomolu i to sa stilom i sa puno smisla. Računajte na to da će vas Mesec u Vagi obdariti diplomatijom, tako da zaista možete ući u cipele druge osobe da biste razumeli njihove potrebe. Ipak, tokom polarizirajućih političkih vremena može izgledati skoro nemoguće ovo učiniti, posebno kada naslovi iz sata u sat čine da se osećate uznemirenije, besnije i bespomoćnije. Kako najblaže da prođete kroz tugu i bes? Pun Mesec u Vagi može pružiti više uvida ili bar veću odlučnost da otpustite sve što je zrelo, staro, gotovo, završeno, potrošeno, sve ono što je iskreirano, sagrađeno pustite od vas, neka pođe u svet.. Može vam ovaj vagajući Mesec povećati snagu za pravi odabir, za pronalaženje balansa lepote i kvaliteta u svakom prekidu pređašnjeg stanja ili izlasku u javnost.

Svoju energiju uložite u svijet kako bi ga učinili boljim mestom za sve, ali najpre izbaalansirajte u sebi. Jedan od zgodnih alata koji vam može pomoći da se snađete u teškim pregovorima je “Nenasilna komunikacija” koju je kreirao takođe Vaga, Marshall Rosenberg. To je moćan, proveren metod komunikacije koji koriste svi, od vrhunskih međunarodnih diplomata, poslovnih titana, do prijatelja i ljubavnih partnera, kako bi izravnali put ka razumevanju čak i u najzahtevnijim situacijama. Svakako sama energija Meseca u Vagi može vam pomoći da rešite stvari, da budete odličan slušalac i stvorite dobitke, zadovoljstvo, balans gde god usredsredite svoju energiju. Ne zaboravite da postoje vaše potrebe, potrebe druge osobe i veće potrebe odnosa, koji je poput trećeg entiteta. Sve ih položite ispred sebe na sto i procenite. Samo zapamtite svoje sostvene odrednice i granice. Ponekad pokušaj da udovoljite svima može na kraju da znači da nikome ne prija, a posebno vama.

Obnavljajte svoje odnose i veze u ovom vremenu. Mjesec u Vagi nudi kosmičko ponovno pokretanje vaših odnosa, pun mjesec označava njihovo nivelisanje, procvat, vrhunac, puninu stvarnog sadržaja. Čak i oni koji su u vezi i vole jednu osobu mogu osetiti iznenadni poriv da se spoje ili razdvoje ili bar nađu malo više vremena za druženje u svom životu. Za one koji su u partnerskom odnosu, u paru bih savetovala da odlože svoje mačeve i za sada ostave po strani ljubavne svađe, mirno rešenje postoji, pa iako je to separacija od partnera ili od problema, potpuno je OK.

Ovo vrijeme vas može podržati svaki put kad napravite kompromis, sarađujete i stvarate lepotu, mir, ali ne putem trpnje ili odlaganja na gomilu za “nekad kad budem smela”. Za ovo će vam možda biti potrebna neka spoljna podrška poput posrednika, trenera ili terapeuta za parove. Ono što ćemo svi otkriti je glavna istina u svemu, suština harmonije je sredina, a na sredini smo uvek najpre mi, naša istinska osećanja, potrebe, naša istina. Zapitajte se tako da li efikasno šaljete signale kada želite da vam partner posveti pažnju? John Gottman, autor knjige “The Relationship Cure”, izvršio je veoma opsežno istraživanje o takozvanim „ponudama za povezivanje“, našim kanalima, linkovima koje šaljemo, otvoreno. Ovo su verbalni i neverbalni znakovi koje šaljete partneru kako bi se povezao i održavao vezu. Gottman istraživanje pokazalo je da će srećni parovi dati svoje “ponude” do 100 puta tokom samo deset minuta.

Prema Gotmanu, vaša sposobnost da s ljubavlju komunicirate o svojim željama i potrebama presudna je za zdrav odnos. Takođe može biti veoma korisno: Pročitajte teoriju vezanosti i otkrijte svoj stil vezanosti. Da li ste skloni zabrinutosti, sigurnosti ili izbegavanju? Šta kažete za ljude kojima gravitirate, koji vas privlače ili vi njih? Možda nećete završiti vezu ili završiti u vezi za naslovnu stranicu, ipak ovo vreme vam omogućava, obećava, osigurava da ćete imati najlakšu, najprijatniju priliku u godini da stvari učinite malo boljim za sebe, a tako i za druge, za planetu i čitav Kosmos na posletku.

Uljepšajte svoju okolinu. Vaga, vrhunska boginja ljubavi i esteta, podsjeća vas da je vrijeme da sada nešto uljepšate, ukrasite. Vaš najsitniji, najdelikatniji dodir biće prepoznat, viđen i veoma cenjen. Unesite rezano cveće na vaš trpezarijski sto i/ili spavaću sobu. Investirajte u neki fini predmet. Kupite sebi taj tirkizni prsten koji gledate u izlogu. Obojite u novu boju frontalni zid u svom domu. Rasporedite sa ljubavlju na sto prijatan pejzaž, čokoladice, bademe, fini kristalni set za vodu sa dve čaše… Mesec u Vagi je optimalno vreme da svom prostoru pružite reviziju stila i neka sve bude u paru. Pogledajte pažljivo šta možete da bacite ili donirate? Uredite svoj ormar i zamenite zimsku odeću. Svoje dekorativne predmete, umetničke slike razmenite sa svojim prijateljima.

Postignite ravnotežu između uma i tijela. Da li je vaš um rasejan? Koristite svoje telo da vratite ravnotežu? Potrebno vam je praktično posvećivanje pažnje, jer zaista može doći do trenutka kada tražite zdravu dozu tog zaštitnog znaka Vaga. Umerenost. Napravite nekoliko pozdrava suncu kod kuće ili se uputite na čas joge. Isprobajte nekoliko partnerskih joga poza za sezonu Vaga koje će vam pomoći da vratite ravnotežu u telo – i da se malo približite i partneru. Ukoliko osećate da vam je potrebno nešto aktivnije tada uđite u tok sa partnerom svesni svoje vatre, i isprobajte borilačku veštinu Capoeira inspirisanu brazilskim plesom.

Osvježite sebe i svoj izgled. Stvaranje i održavanje stila može biti stresan posao kada ste zauzeti. Oblačenje može izgledati kao još jedan honorarni posao, radostan ili mučan. Taj dodatni sat uklapanja, podudaranja, nijansiranja, dodavanja, nanošenja šminke i feniranja može biti pravi napor u već preopterećenom rasporedu. Srećom, Vagom vlada Venera, a Venera je u konjunkciji sa Suncem u Ovnu. Zablistat ćete za čas! Pod Venerinim uticajem, umetnost, lepota i senzualnost podjednako su prirodni kao i vazduh koji udišete. Sada, odvajanje vremena za ulepšavanje može biti veoma udobno, ugodno ritualno uspostavljanje balansa u odnosu na intenzivne energije vašeg ostatka dana usredsređenog na postignuća.

Može vam izgledati neozbiljno kada vozite djecu na vježbanje, ili idete na pijacu, do komšinice na kafu ili do treninga… Kada vreme izazove grč u vašem stilu, tu je Mesec u Vagi koji insistira da vi vredite toga, uz to obećava da će vreme postati lakše i prijatnije nego što mislite, sa tendencijom da se proširi. Ako je otpor veliki, pokušajte da napravite „uniformu“, neku jednostavnu kombinaciju za prevazilazak kako biste smanjili stres kada se suočite sa svojim ormarom. Strukiran gornji deo, farmerke, čizme i GO! Rolka, suknja, dokolenice i baletanke sve u istoj boji i šarena torba i GOTOVO! Zapamtite, Vaga vas neće pustiti da izađete na vrata izgledajući tek onako. A pošto ovaj mesec favorizuje partnerstvo, zašto ne biste pozvali modno veće da vam pomogne? Sestru, drugaricu, napravite online žurku, ipak je i Uran u Biku, ova Venera je puna sadržaja i boja! Svaka Vaga ili ljudi sa podznakom, sa Mesecom ili Venerom u Vagi će vam ponuditi ljubazni savet.

Vaga najbolje zna: Kada izgledate dobro, osjećate se dobro, vi možete svojim ličnim stilom da saopštite svetu svoju ličnost u celosti. Nosite se sa više samopouzdanja i vaša energija će uvek privlačiti dobru priliku.

Samo recite… “MOŽDA!” ako ne znate i to je OK. Osećate li pritisak da donesete odluku? Odbijte pritisak i suzbijanje, guranje u ćošak. Ovaj Pun Mesec u Vagi kaže da je u redu sačekati i videti, ali ako je ovo gotovo i zrelo slobodno istupite, recite DA ili NE dovoljno snažno da vas čuje Vasiona i tiho da ne probudite mrava. Ukoliko osećamo ljutnju, žar ili strast prema nekom drugom, tada valja udahnuti lepo i duboko! Udahnite i odmorite od svih stvari. Na kraju, to „NE“ može jednostavno značiti „ne sada“, mada je lepo da i ti iznesete. Kada se čuje i poštuje „NE“, to se adekvatnim podešavanjem može pretvoriti u „DA“, apsolutno prihvatljivo za sve, a pre svega za nas. Rezultat svakog NE ili DA je odraz vašeg tadašnjeg stanja, vaša unutrašnja istina i ona se ogleda u budućnosti!

Provjerite da li postupate po obrascu? Prihvatanje sa osmijehom iz finoće ili bodljikavo odbijanje iz straha od nametanja autoriteta, da li je to ono što želite za sebe u budućem periodu? Razmislite šta treba da uradite da biste se osećali zadovoljno… šta treba da učinite za sebe da bi “NE” postalo “DA”??? Dakle, pustite svoje programe i potrebu za kontrolisanje rezultata. Budite otvoreni za promene, korekcije kursa i neočekivane ishode. Nekada je poznata Vaga, Oscar Vilde rekao, „Doslednost je poslednje utočište nemaštovitih.“

Energija znaka Vage ima tendenciju da sve izbalansira, da ujedini opozitne strane, da stvori harmoniju između suprotnosti, daje mogućnost pravog izbora. U vremenu velikih razarajućih energija, kada se strah i podela bore za prevlast i na taj način omogućavaju rast energije razaranja, obratimo pažnju na postojanje te strane u nama, oko nas. Čega se to plašimo i od čega odvajamo, mi, oni? Manipulacija, poređenje, nipodaštavanje, strahovi i podele su svuda, ali mi ne moramo i ne trebamo da budemo robovi nametnutog stanja, neprijatnosti i neudobnosti sistema podele, ljudi koji u nama bude agresiju. Mi imamo potencijal da se oslobodimo ove paradigme baš sada, a to radimo i na kolektivnom nivou. Kada rešimo ovaj problem unutar nas, mi automatski prestajemo sa napajanjem, strah i podele nestaju, a razarajuća energija ostaje bez goriva i lagano se umiruje, nema razloga da postoji. Da bi lakše rešili ovaj problem i premostili energiju na najharmoničniji način mi imamo vrhunsko rešenje, a to je da se okružimo kvalitetom i kreativnošu na svakom nivou, da se priključimo situacijama, ljudima, događajima, mislima koje se bave pronalaskom rešenja i na taj način uposlimo svu svoju oslobođenu energiju.

Ovako mi transcendiramo destruktivnu energiju koja kruži na planeti Zemlji. Mi možemo da budemo protiv rušilačke energije, imamo pravo da ona ne bude naš izbor. Svesno prihvatanje ove činjenice nam dozvoljava i podržava nas da napredujemo, da sebe prevaziđemo. Oslobođenje dolazi kada smo celoviti, iz jedinstva, kada dualnost postane celina, kada Ja ima jednakost sa svim delovima nas, a ujedno i sa Kolektivom. Ovde je potrebna uzajamna, kolektivna liberalizacija. Istina je postojana i kada se širi od pojedinaca preko grupa, pa dalje preko masa ljudi i čitave planete mi ćemo biti unapređeni, oslobođeni, Novi, prepuni kreativne, radosne energije. Ponavljajući sistem navika, ta paradigma egzistira dugo, dugo kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou godinama, vekovima unazad označila je okvire za nauku, edukaciju,umetnost, politiku i na taj način ih ograničila i sada ova energija traži da se dovede u balans, da se oslobodi. Ne uključivati se na ovu dogmu u kom se bore dobro protiv zla, ne učestvovati , neutralisati i prevazići uticaj dogme unutar nas. Tek svijest o postojanju svega nas stavlja u poziciju da biramo.

Najprije valja sve uzajamno prihvatiti, a onda Ko-Kreirati, uzajamno oslobađati. Zato je važno napraviti dobre pregovore, sklopiti novi odgovarajući dogovor, svakim našim svjesnim izborom da izbegnemo obrazac dosadašnjih izbora.

Izvor: Profesionalna astrologija

Tanja Igrutinović

Facebook komentari