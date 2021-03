13.03. JE MLADI MJESEC U RIBAMA, EVO ŠTA TO ZNAČI ZA VAŠ ZNAK: Obavljeno sve, nećete moći protiv svojih osjećanja

I to nas dovodi do jednog lijepog mladog Mjeseca, nakon toliko i toliko čekanja. Već smo smirivanje najavili i ja zaista držim do toga da su najteži dio 2021. bili siječanj/januar i veljača/februar. Bar što se energije i kolektiva tiče. Ne shvaćajte to doslovno.

Nedostaju nam mlađaci kakav će biti ovaj 13. ožujka/marta. Zaželjela sam se da vidim neku tranzitnu kartu koja nije sva crvena, razumijete, crvena od kvadrata i opozicija.

I kako energija popušta, mi imamo sve više prilike da vidimo što smo stvorili, a što srušili u 2020. Iskreno, teško je navesti bar jedno nešto što bi trebalo početi s ovim Mjesecom u Ribama. A mlađaci su tu da počinjemo.

I onda dolazimo do ljubavi. A zašto – pa što god mi mislili o Ribama, Venera je egzaltirana u tom znaku i da stvar ude luđa, tu se trenutno i nalazi. I da tu ne stanemo, ovog 13. ožujka/marta u konjunkciji je sa Suncem, Mjesecom i Neptunom.

Dakle, teme su: ljubav, prisnost, emocije, simpatija. Ribe su znak potiskivanja, držanja u sebi također, tako da imamo u planu jednu ili više potisnutih emocija ili ljubavi koje trebaju izaći van. Zašto van? Pa zato što je sve u konjunkciji sa Suncem. Zato negdje i imam hrabrosti da najavim taj glamurozni Mjesec koji dolazi.

I pored toga, opet da se ponovim, negdje sam i pisala o tome, svaki put kada Sunce uđe u Ribe pa se tu još načičkaju i drugi planeti, eto nama zatvaranja… I onda kako to korespondira s energetskim olakšanjem koji spominjem?

Mi još nismo svjesni koliko su jaka bila protekla dva mjeseca. Još neko vrijeme ćemo se zbrajati i računati što nas je sve snašlo. Sada ćemo gledati onaj socijalni scenarij koji je post-učinak kvadrata Saturna i Urana, a pričamo o njemu još od prošle godine.

Sjećate se priča o demonstracijama? Sjećate se priča o socijalnom ludilu koje negdje čuči iza svih ovih lockdowna koji će se pokazivati čudnijim?

Uopće nije bitno što ja trenutno mislim o svemu tome, bitno je da pratimo energije – i jasno nam je da s tri kvadrata Saturna i Urana ove godine nećemo se mira nauživati. Sve što očekujemo, tako biti neće.

I onda gdje je ljubav u svemu tome?

Ljubav je uvijek u svemu – i kako vidim povezivanja energetska mlađaka za mlađakom, radimo mnogo na ljubavi ovih mjeseci. Na ljubavi prema sebi, prema onom što želimo raditi i s kim. I onda kada vidim konjunkciju Venere sa svjetlima, recimo da ljubav ‘the tema’ narednih mjesec dana.

Možda smo zaboravili što znači osjetiti neke emocije, prepustiti se nekome ili nečemu, možda smo zaboravili kako izgleda zabaviti se… pokušajte se bar malo opustiti!

