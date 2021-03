TERAPEUT DIGAO MILIONE NA NOGE: ‘Ako frajer ima odnos sa frajerom, to ne znači ni da je gej ni da je bi’

U nizu videozapisa podijeljenih na TikTok-u, stručnjak za seks dr. Joe Kort tvrdi da “kada heteroseksualni muškarci imaju spolne odnose s muškarcima, to nije homoseksualna stvar, nego muška stvar”.

“Općenito, muškarci se češće transakcijski seksaju jedni s drugima, nego žene”, rekao je u videozapisu objavljenom ovog tjedna i pojasnio što točno misli pod transakcijskim seksom.

“Muškarci su objektivizirali seks, i u tom slučaju se radi samo o činu, samo o svršavanju.”

Razdvaja seks od seksualnog identiteta

Doktor Kort američki je stručnjak za seks i veze koji ima doktorat iz kliničke seksologije. Radi kao psihoterapeut i savjetnik za veze, a napisao je nekoliko knjiga o seksualnosti.

Nedavno je otvorio profil na TikToku, gdje je skupivo više od 300.000 sljedbenika. Doktor Kort “izašao je iz ormara” kao homoseksualac u dobi od 14 godina i dio je pokreta koji nastoji “razdvojiti ono što radimo seksualno od predodžbe o vlastitom identitetu”.

Vjeruje da “seksualno ponašanje ne određuje seksualnu orijentaciju”, i to prilično jasno argumentira: “Sve da se nikada više u životu ne poseksam, ja sam i dalje gej”.

A što s djevojkama koje ljube?

Doktor Kort priznaje kako njegovi stavovi često ne sjedaju ljudima baš najbolje te da su ga mnogi optuživali da ih iznosi samo zato što je pritajeni homoseksualac, unatoč činjenici da je “izašao iz ormara prije mnogo godina”. Slični su i komentari na njegove najnovije videe. Mnogi ističu kako je bilo koji hetero muškarac koji ima spolne odnose s homoseksualcem pritajeni homoseksualac i da bi trebao “samo izaći iz ormara, brate”.

Međutim, neki se s njime i slažu. “Ljudi me zadivljuju! Dvostruki standardi također. Neke se žene ‘zezaju’ s drugim ženama i sto posto su heteroseksualne. (Dečkima to toliko ne smeta!) “, komentira jedan.

Sve se svodi na ego i narcisoizam

Prema dr. Kortu, jedan od razloga zbog kojeg bi se heteroseksualni muškarac poseksao s muškarcem je taj što ga “privlači seksualni čin, ali ne i muškarac”. A samo zato što je strejt muškarac uživao u homoseksualnom seksu, ne znači ni da je biseksualan, kaže terapeut.

“Heteroseksualne muškarce ne privlače muškarci, privlači ih seks s muškarcima”, objasnio je dr. Kort u jednom videu. “Mogu li neki od tih muškaraca biti homoseksualci ili biseksualci? Apsolutno, ali to dolazi s vremenom i to je pitanje identiteta s kojim samo oni mogu biti u kontaktu da bi to shvatili. ”

Žele da ih se obožava u krevetu

Još jedan razlog zbog kojeg bi heteroseksualni muškarci mogli imati seks s homoseksualcem su narcisoidne sklonosti i zato što su “tražili obožavanje”, rekao je. Željeli su da ih se “štuje” u spavaćoj sobi – nešto što žene često nisu činile muškarcima tijekom seksa, tvrdio je dr. Kort.

“Hetereseksualni muškarac koji ima spolne odnose s drugim muškarcem se upustio u to jer ga muškarac obožava, sve se vrti oko njega“, pojašnjava.

Heteroseksualni muškarci također bi mogli uživati ​​u seksualnim činovima s homoseksualnim muškarcem zbog voajerskog fetiša, jer, opet, žene često nisu bile toliko “dostupne” za to, tvrdi dr. Kort. Za neke ljude bilo koji čin voajerizma “može biti toliko uzbudljiv da je dovoljan za orgazam”, objasnio je dr. Kort. prenosi “Net“.

