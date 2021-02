Poze za najintenzivniji ženski orgazam, ali i odličan trik za što tvrđi….

Nije neka novost da brojne žene imaju problem s doživljavanjem orgazma tijekom seksa, prensi Gloria.hr. No, ništa nije nemoguće – pa tako ni ovo. Sedam žena odlučilo je progovoriti o velikom O. Odnosno, otkrile su poze koje garantiraju užitak. Do kraja…

1. Misionarska poza s podignutim kukovima

Čitala sam zaista puno o pozama koje su najidealnije za orgazam, a čak sam malo eksperimentirala i s vibratorom. Sva ta saznanja konačno sam mogla ‘testirati’ sa svojim novim partnerom. Nikad nisam doživjela orgazam tijekom seksa, pa smo za početak dali šansu dobroj staroj misionarskoj pozi – ali s mojim podignutim kukovima.

Dignula sam ih poput mosta, i upalilo je! Sada znam koristiti i jastuk kako bih podignula zdjelica. Gotovo uvijek postignem orgazam, a doživim ga i kad sam na njemu.

2. Obrnuta kaubojka

Moj dečko je već nakon pet minuta gubio erekciju, stoga sam imala velikih problema s postizanjem orgazma. Zanimalo me sve o toj senzaciji o kojoj sam tako mnogo čitala i slušala od strane prijatelja.

Naposljetku sam otkrila kako moj partner najdulje može izdržati u pozi obrnute kaubojke (na njemu sam, ali sam okrenula leđa njegovom licu). Uz metodu pogodaka i promašaja, shvatili smo da ako stimulira moj klitoris dok penetrira, može postići krutost dovoljno dugo dok ja ne postignem vrhunac. Nakon toga, oboje smo postali mnogo prisniji.

3. ‘Na rubu’

Ovo možda zvuči čudno (barem nekim mojim prijateljima), ali prvi orgazam doživjela sam dok su mi noge visjele s kreveta (ili kauča, ovisno o tome gdje se nalazite). Možda izgleda nespretno, ali to je savršeni kut pod kojim muškarac može stimulirati moju G-točku.

No, za ovu pozu su potrebni jaki trbušni mišići, s obzirom na to da pola vaše guze visi s kreveta. Moram priznati da se naporno vježbanje ipak isplatilo. 🙂

4. Samo gore

Nisam imala problem s postizanjem orgazma, ali tijekom seksa do njega nikad nije došlo. S rukama i tušem bih doživjela vrhunac bez problema. No, uz malo isprobavanja partner i ja smo našli pozu koja mi najbolje odgovara. A to je, da sam ja na njemu.

Trenje u toj pozi je bilo idealno, a trljanje zdjelicom o zdjelicu mog partnera koji me vukao naprijed nazad stimulirali su me dovoljno da postignem orgazam. Još nismo sigurni je li pogodio moju G-točku, ali to je sljedeća stavka na našoj listi!

5. Podignuti bokovi

Trebalo mi je dosta vremena da shvatim kako doći do vrhunca. Poza koja mi je najbolja je kad ležim na trbuhu s podignutim bokovima (s i bez podupiranja jastukom). Intenzitet sam pojačala tako da sam kružila kukovima u pravcu kazaljke na satu i stezala mišiće zdjelice.

6. Rastegni se

‘Alat’ mog novog dečka poprilično je velik i u početku me bilo malo strah. No, sad sam to u potpunosti prihvatila. Zajedno smo locirali moju G-točka i isprobali gotovo sve poze na koje smo naišli. Ono što je za mene konačno upalilo bilo je držanje lijeve noge iznad desnog ramena. Možda zvuči čudno, ali meni je to pomoglo.

7. Polako, polako

Nisam mogla doživjeti orgazam s bilo kim. Bila je potrebna ozbiljna veza i mnogo kemije koja me naposljetku dovela do one točke opuštanja i orgazma. Ono što je konačno upalilo bio je vrlo polagani seks.

Volim kad se gledamo i kada mogu vidjeti koliko uživa. To me zaista napaljuje. Vrhunac mogu postići u misionarskoj pozi kada polako penetrira, gleda me uoči i u isto vrijeme me dodiruje.

