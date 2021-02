Psiholog odgovara na pitanja: Plašim se da će me muž zamijeniti sa mlađom, kako to da spriječim?

Draga Deidre. Ja i moj dečko smo se upoznali kroz posao. Svidio mi se na prvi pogled ali je ipak on bio taj koji je oblijetao oko mene i insistirao da izlazimo i družimo se. Bila je to ljubav na prvi pogled koja još od tada nije ni prestajala, imali smo posebnu hemiju.

Na prvom sastanku mi je dao do znanja da su ga uvijek privlačile starije žene, jer je mlađe smatrao previše nesigurnima. Sviđalo mu se što sam zrela i što imam dovoljno iskustva. Oboje smo istinski uživali u vremenu koje provodimo zajedno, a pogotovo u spavaćoj sobi.

Jasno mi je davao do znanja da me želi i nikako se nije mogao zasititi. Oboje radimo za jednu avio kompaniju, a njemu je posao bio takav da je često odlazio od kuće što me mučilo. Plašila sam se da će pronaći drugu iako mi je uvijek govorio da samo mene želi.

Pretekle su godine koliko smo zajedno, ja imam 50 a on 35. Nisam mu mogla podariti ni djecu, zbog toga se pitam zašto je uopšte sa mnom. Često stanem pred ogledalom i pitam se šta on to vidi u meni. Lice mi je puno bora, kosa sijeda, koža mlohava – imam osjećaj da ga kočim.

Mnogo puta ga posmatram, tako mladog i ranjivog pa odem u toalet da se isplačem. Preplavljuju me osjećaji tuge. Plašim se da će me zamijeniti sa mlađom. Na šta Deidre odgovara: Tugujete zbog prolaska mladosti i plašite se starosti.

Fokusirajući se na mladost vašeg dečka, naglašavate vlastiti proces starenja. Mnoge veze poput vaših odlično uspijevaju ako su oba partnera sigurna u svoj odnos i ne uzimaju u obzir tuđa negativna shvatanja. Zbog toga u takvoj vezi vrlo je važno da razgovarate o osjećanjima i planovima.

Petnaest godina velika je razlika u godinama, ali zvuči kao da ste vi i vaš dečko otvoreni jedno s drugim. Imate sretnu prošlost i on vas voli takvu kakva jeste. Držite se toga, jer u suprotnom riskirate uništiti sadašnjost i ugroziti svoju budućnost, prenosi Pult24info

