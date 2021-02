OGLASIO SE ČOVJEK KOJI JE ŽIVIO NA IMANJU BALAŠEVIĆA: Otkrio istinu, EVO KO JE BIO ĐOLE!

Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, kćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu, kao i mnogobrojne hitove.

Đole je bio veoma vezan za Novi Sad i ulicu u kojoj je živio, a njegovi sugrađani imaju samo riječi hvale za njega.

Novosađanin koji je nekada živio na porodičnom imanju Balaševića otkrio je kakav je on zaista bio.

– Poznajemo se od svoje šeste godine, kada smo se družili na ulici. Znam njegovu dedu i baku, njegov deda se isto zvao Đorđe. Đole je bio dobar momak, mislim da mu je majka u to vrijeme predstavnik naftne industrije. Baka mu bila mala, ali krupna žena. Bili su velike gazde, imali su ogromno dvorište, deda mu veliki gospodin. Đorđe je često dolazio kod dede gdje bi se igrao na velikom imanju, on je tada sa ocem i majkom stanovao na Limanu. Učinio je mnogo za Novi Sad, on je gradska legenda. Bio je za sve, nije se obazirao na naciju i veru, i sve ljude je gledao podjednako. Celom gradu je strašno žao, a sa njegovim gubitkom cijeli grad je izgubio mnogo, ali će se valja roditi neki novi Đole – rekao je stariji gospodin,piše Kurir.

