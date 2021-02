Tajni život nevjerne supruge: Nekad tek poslije prevare shvatiš šta si imao, a šta izgubio

Stalno smo se svađali, moj suprug je stalno kasno dolazio kući sa posla i to me je jako nerviralo. Veza je bila vrlo napeta. Jako mi je nedostajala njegova pažnja. Počela sam misliti da ima ljubavnicu, ta me pomisao izluđivala. Stalno sam provjeravala njegov telefon, ali nisam pronašla ništa sumnjivo.

Bila sam ubjeđena da me vara ali dobro sakriva tragove. Osjećala sam se odbačeno i neprivlačno. Sve dok jednog dana nismo održali proslavu u mojoj firmi gdje sam upoznala veoma privlačnog gospodina. Bio je kraj mene cijelu večer, udvarao mi se i davao komplimente.

Po prvi put, nakon dugo vremena, osjećala sam se privlačno i poželjno. Ni sama ne znam kako se to dogodilo, ali te sam večeri prevarila muža. Nakon toga savjest me počela mučiti, jer nisam našla nikakvu potvrdu nevjere svog supruga, a ja sam to ipak učinila.

Mislim da sam najviše to učinila iz straha da je i on mene prevario. Savjest me je toliko mučila da nisam mogla više ćutati, priznala sam mužu o tome. Kao što se i očekivalo, uslijedio je ogroman skandal, bio je šokiran što sam to učinila. Molila sam ga da mi oprosti i obećavala da to više neću nikada učiniti.

Trebalo je nekoliko mjeseci, ali on mi je oprostio. I s vremenom se sve zaboravilo. Volim svog muža, samo sam podlegla iskušenju. Gledajući svog supruga, zaključila sam da je on najbolji muž i otac, a da sam ja jedna velika glupača. Nažalost, morala sam skrenuti sa puta da bih potvrdila kakvo bogatstvo imam, i kakvo bogatstvo sam umalo izgubila. Budite zahvalni na svemu što imate, Pult24info

