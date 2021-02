BABA VANGA JE ČVRSTO VJEROVALA DA OVO DONOSI SREĆU: AKO ŽELIŠ DA IMAŠ NOVAC, EVO ŠTA DA RADIŠ!

Čuvena baba Vanga ostavila je iza sebe bogato naslijeđe u vidu proročanstva, ali i mudrih savjeta

Baba Vanga je bila ubijeđena da ovo donosi sreću:

Uvijek jedite i pijte iz čitavih i neokrnjenih tanjira i šolja, tako ćete zadržati dobru energiju i sreću u svom domu.

Da biste spriječili da sreća i blagostanje napuste vaš dom, u usamljen ćošak stavite nekoliko metalnih parica.

Grane zove stavite iznad ulaznih vrata i to će vas štititi od negativnih stvari.

Korice hljeba i mrvice koje preteknu od ručka ili večere, dajte pticama – tako će sreća ući u vaš dom. prenosi “Hayat“.

Nikad se ne hvalite svojom srećom, a pogotovo to nemojte činiti pred neznancem. Njihova ljubomora može da učini zlo vašem životu.

Ne čuvajte slomljeno ili napuklo ogledalo u kući. To vam krade sreću. Tom predmetu nije mjesto u vašem domu.

Novac nosite u novčaniku – nikako zgužvan po džepovima. To će vam pomoći da postignete blagostanje.

