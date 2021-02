Britanski par proslavio 80. godišnjicu braka

Ron Golighty ima 100 godina, a njegova supruga Beryl 98. Upoznali su se kada je on imao samo 16, a ona 14 godina te su od tog trenutka nerazdvojni. Ove godine su proslavili 80. godišnjicu sretnog braka.

“Čim sam ga vidjela, znala sam da ću se udati za njega. Nakon što smo se upoznali, nekoliko dana kasnije smo ponovo razgovarali i prošetali, odmah smo bili par”, izjavila je Beryl.

Par se vjenčao u rodnom gradu Harrogateu 1941. godine dok je Ron bio na dopustu iz vojske tokom Drugog svjetskog rata. Dolazak kući mu je dva puta otkazan pa je morao tražiti specijalnu dozvolu zbog vjenčanja. Sve je obavljeno na brzinu tako da nije bilo ni fotografa da ovjekovječi trenutak vjenčanja, a Ron je za kuma izabrao slučajnog prolaznika.

“Vjenčali smo se 1941. godine, tada sam imala 18 godina. Nije me ni zaprosio, samo smo razgoarali o budućnosti u kojoj ćemo biti vjenčani. Nije bilo romantične prosidbe niti je kleknuo na jedno koljeno. Samo smo počeli planirati vjenčanje”, otkrila je Beryl.

Par ima dvije kćerke, šest unučadi, 10 praunučati i jednog prapraunuka. Osamdesetu godišnjicu braka su proslavili 8. januara, a dobili su i čestitku od kraljice Elizabete. To je ukupno četvrta koju su dobili od kraljice, a Ronu mnogo znači jer je nekada bio stražar ispred Buckinghamske palače.

Beryl kaže da je tajna sretnog braka u komunikaciji i rješavanju nesuglasica i problema, prenosi “Klix“.

“Nema para koji se ne svađa, ali mi to uvijek riješimo. Razgovaramo o problemima, mislim da je to ključ. Morate komunicirati, mislim da to ljudi danas ne rade dovoljno. Mladi smo se zaljubili i danas smo zaljubljeni”, dodala je ona.

Njihova dugovječnost je rezultat zdravog načina života i mnogo vježbe.

