Epidemiolog Drljević: Zabrinjava nas brazilski soj virusa

Nema podataka o prisustvu novog soja virusa korona u BiH, no nije isključeno da je on već prisutan, pojašnjavaju epidemiolozi. Za paniku nema razloga, kažu, no za oprez itekako ima. Novi soj, tzv. engleskog virusa prije dva dana otkriven je u Srbiji, a u Crnoj Gori čekaju rezultate testova koji bi trebali potvrditi ima li mutiranih verzija korona virusa na tlu Crne Gore.