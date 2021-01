Sjećate li se usamljenog multimilionera koji traži ženu: U aprilu prošle godine imao je čudnu ponudu

Multimilioner Endi Skot (Andy Scott, 41) iz Plimuta nedavno je na Twitteru objavio zanimljiv oglas putem kojeg traži suprugu. Tada je objavio i spisak uslova koje jedna djevojka mora ispunjavati.

Ovaj usamljeni multimilioner u aprilu prošle godine, također putem Twittera objavio je zanimljiv post.

Priznao je da mu je dok je šetao prišla prostitutka u čuvenom londonskom Hajd parku.

Just been approached by a prostitute in Hyde park offering her services behind a tree. My first thought after No were

1. Is she an essential business/key worker

2. How does her profession operate safe social distancing

3. Concern for her accessing Govt loans or grants.

🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️

— Andy Scott (@Andy_Scott_REL) April 21, 2020