Upozorenje: Jeftinije gume bi vas moglo skupo koštati

Kineske kompanije koje proizvode autombilske gume šire se na globalno tržište, a njihova prednost je što imaju znatno niže troškove proizvodnje od evropskih ili američkih konkurenata.

Stack of used tyres,Image: 862246046, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Martina Berg / imageBROKER / Profimedia