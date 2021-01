Svjedočenje majke: “Moju petogodišnju kćerku s.lovao je njen otac. Sud je odlučio da je mora viđati”

Na Facebooku je pokrenuta stranica Nisam tražila, a nakon toga pokrenute su i Facebook grupa i web stranica, jer je broj poruka koji je pristizao na stranicu “Nisam tražila” bio toliki da je doveo do njenog blokiranja, prenosi “Raport“.

Na Facebook grupi tako je objavljeno svjedočenje majke koja kaže da je njenu petogodišnju kćerku silovao otac.

“Moja kćerka silovana je od strane vlastitog tate u njegovom krevetu u njegovom stanu.

Bivši i ja ne živimo zajedno, ali viđa kćerku. Nakon vikenda kod tate dotrčala je do mene i snažno me zagrlila. To je bio dugi zagrljalj koji je govorio da nešto nije uredu. Bila je potištena no misila sam da je možda samo umorna. Navečer se odbila se kupati i tražila je da je zagrlim dok ne zaspi”, napisala je majka na početku svoga svjedočenja.

Kaže da kćerka ujutro nije mogla sakriti šta se dogodilo i pokazala je. Nakon toga je nazvala bivšeg supruga, oca djevojčice, i pitala ga šta se dogodilo, je li pala, povrijedila se. Poklopio joj je slušalicu.

“Morala sam pogledati. Izašla sam iz sobe i oblio me znoj, srce mi je tuklo i suze su mi se sljevale niz lice. Bila sam u šoku i nevjerici i slutila na najgore. Oprala sam kćer, dezifincirala i namazala. Ostavila je u vrtiću i u šoku došla na posao. Pod pauzom nazvala sam telefon za pomoć ženama. Ženski glas me umirio i rekao da idem po dijete i doktoru”, piše ova majka.

Nakon toga je odvela kćerku na ginekologiju u bolnicu. Majka naglašava koliko je traumatičan pregled na odjelu za trudnice za jednu petogodišnju djevojčicu.

“Dvije medicinske sestre i ginekologinja su se okupile i zabavljalju djevojčicu i motiviraju je za pregled. Ja stojim po strani. Sjela je na stol, otvorila nogice i ginekologica je pogledala. Kada su završile, došla je k meni i tiho rekla: Rane su od guranja prsta, himen proširen, podljevi krvi… Ginekologinja se suzdržavala, nije znala kako da reagira, a onda je odlučila nazvati policiju i rekla da nikud ne idemo. Ja sam bila u šoku, skrivala sam suze od kćerke, a medicinske sestre su je odvele u kancelariju, pustile joj crtić i dale kekse i mlijeko”, nastavlja žena svjedočenje.

Kaže da je kćerka, dok su čekale policiju, ispričala inspektorici:

“Spavala sam u tatinom velikom krevetu, on me škakljao po pipiju sa prstima, bio je mrak, raširio mi noge, evo ovako… gurnuo mi prst u pipi, bubalo me i ja sam plakala, on je rekao da neće više i da odem spavati”.

U nastavku svjedočenja, žena navodi kako zbog manjkavosti policije daljnja vještačenja nisu obavljena osim razgovora sa psihologom kojem je dijete ponovo sav iskaz.

Sud je odbacio tužbu zbog nedovoljno dokaza, a centar za socijalnu skrb je zaprijetio oduzimanjem djeteta ako majka ne dopusti tati da nastavi viđati kćer.

“Prisiljavali su me, govorili da lažem, da moram dati da je viđa. Meni se povraćalo na sam spomen njegovog imena, njegove pojave i na sam pomisao da ona mora k njemu opet ići. Strijepila sam sam kod svakog susreta i prolila toliko suza. Ni kćerka ga nije željela viđati ga. Susreti su se morali nasilu održavati. Ne znam šta je više boljelo… bila sam u stanju šoka i nevjerice, bez odvjetnika, pravnog savjetovanja, osjećala sam se nemoćno zaštititi svoju kćerku, nemoćno što joj ne mogu pomoći. Mama sam joj, a ne mogu ništa. Sudovi još traju, ali za skrbništvo, bez potpora ustanova koje samo tvrde da je sve izmišljeno. Zakoni su šuplji, ne štite djecu, a ustanove manjkavo rade svoj posao“, stoji na kraju svjedočenja koje je objavljeno na FB grupi Nisam tražila koja broji 6.400 članova i članica.

Facebook komentari