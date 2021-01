Savjeti za srećan brak: “Pokorna žena upravlja muškarcem a da on to i ne primjeti”

Pokorna supruga uvijek podržava odluke svog supruga i motiviše ga da bude bolji. To njenog muža ne čini tiraninom i ne znači da se ne mogu savjetovati prije donošenja važnih odluka. U nek

im stvarima možete čak i nadmašiti svog supruga.

Ali to nije razlog da ga ne poštujete ili da se smatrate boljim od njega. Ako se supruga neprestano bori za ravnopravnost u porodici, rizikuje da upropasti brak. U stvari, kada je supruga pokorna, ona nesvjesno kontroliše muškarca i on postaje pokoran a da to i ne zna.

5 blagodati poslušnosti: dobićete naklonost svog muža, sva njegova pažnja i ljubav je vaša, poštovaće vas i vaše mišljenje, neće se željeti razvesti, imaćete mir i tišinu kod kuće. Kako biti pokorna supruga? Poštujte i slijedite odluke svog supruga, nemojte ga gnjaviti.

Izbjegavajte fraze poput “Jesam ti rekla” kad su njegove odluke pogrešne. A onda, nakon neuspjeha, i sam će doći po savjet. Pazite na sebe i svoju kuću, pokažite svoje poštovanje i ljubav prema mužu. Tako će i on biti bolji prema vama. Kad govori, slušajte. Obratite pažnju na njegova osjećanja.

Pitajte: “Dragi, možemo li pokušati ovako?” umjesto “Tako bi trebalo biti.” Cijenite ono što radi i razgovarajte o tome. Zašto je pokornost tako teška ženama? Grub i nepromišljen muškarac gubi ljubav i poštovanje žene. Teško je biti pokorna supruga s nekim takvim, prenosi Pult24info

Ali ako zaista pokazuje ljubav prema vama, cijeni vaše mišljenje, čak i ako ga ne slijedi, bude pažljiv prema vašim osjećajima i brine o vašoj porodici, onda zašto mu ne biste bili dobra žena?

