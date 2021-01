Vagu očekuje ostvarenje snova, a Raka bolje finansije: Horoskop do 15. marta za vrijeme Merkura u Vodoliji

Merkurov boravak u Vodoliji do 15. marta ističe njegov slobodan duh, okrenutost inovacijama i napretku društva – a nas podstaknuti da se borimo za svoje slobode i razmišljamo izvan zadanih okvira

Razmišljanje izvan okvira

Planeta komunikacije Merkur 8. januar ulazi u logičan, inventivan i futuristički nastrojen znak Vodoliji, u kojem će ostati neuobičajeno dugo, sve do 15. marta (jer će od 30. januara do 21. februara biti retrogradan). Njegov se prolazak kroz znakove obično prati posmatrajući šta se događa u spoljnom svetu: trgovini, politici, poučavanju – merkurovskim stvarima.

U Vodoliji do punog izražaja dolazi Merkurova ingenioznost. Svoje mentalne sposobnosti posvećuje ne samo svakodnevnoj mehanici materijalnog svijeta nego i velikim pitanjima razumevanja svemira i prirode stvari – kako bi došao do inovacija koje mogu koristiti čovječanstvu. Inovacija je za njega pustolovina misli i on uživa u mentalnim izazovima.

Merkur u Vodoliji krasi i duhovitost koja se temelji na oštroumnom seciranju i ismavanju konvencionalnih normi, što ponekad može imati neželjene posljedice. To je izrazito nezavisan Merkur, koji ne prihvata bilo kakvo ograničenje uma i doživljava ga kao mentalni zatvor, i ne vidi smisao u konformizmu. On je slobodni mislilac i slobodan duh.

Ulaskom u znak Vodolije, Merkur nam pomaže da se slobodno izrazimo i razmišljamo izvan uobičajenih okvira. Takođe, bićemo prisiljeni provesti društvene promjene i govoriti o nepravdi jer taj je znak usmjeren na kolektiv i vođen nesebičnim porivima. Takav, društveno osviješćen Merkur imat će i specifičan uticaj na pojedine znakove.

Ovan

S Merkurom u Vodoliji usredsrediće ćete se na potrebne promjene. Tokom ovog tranzita možete očekivati radikalne stavove jer ćete imati više empatije za potrebne promjene u društvu. Držite se svog plana i dajte sve od sebe.

Bik

Merkur želi da se izrazite neustrašivo i beskompromisno. Uz ovaj tranzit stičete samopouzdanje i niko vas ne može zaustaviti. Iako je sada u vašem znaku Mars, mogli biste osjećate uspone i padove energije, pa nastojte zadržati fokus.

Blizanci

Ovaj period donosi vam prosvjetljenje. Nećete se plašiti da se izrazite jer vam daje više samopouzdanja i posvećenosti da ostvarite ono što želite. To je dobrodošao podsticaj s obzirom na to da većinu prošle godine niste bili u elementu.

Rak

Vrijeme je da se usredsredite na svoje finansije i radite na riješavanju bilo kakvih emocionalnih problema sa kojima se suočite. Merkur u Vodoliji želi da se osjećate osnaženo, a kako je u tom znaku i Saturn, mogli biste naći dobar i praktičan način tumačenje voju podsvijest.

Lav

Razvijanje dobrog načina komunikacije s drugima biće lekcija koju ćete naučiti za idućih nekoliko godina. Zahvaljujući Merkuru u Vodoliji, razmislićete prije nego što progovorite, pogotovo kada će Merkur biti u konjunkciji sa Saturnom (10. januara). Ono što naučite sada biće vam vrijedno cijele ove godine.

Djevica

Vama će prioritet tokom ovog tranzita biti promjena navika i svakodnevice. Ne strahujete od promjena i raspravljanja o novim načinima oblikovanja svojih planova.

Vaga

Jedan od načina gledanja na ovaj tranzit jeste podizanje šarma na viš nivo. Merkur vas čini spremnim da uradite pravu stvar u pravo vrijeme. Mogli biste osjećati poriv da radite na ostvarenju svojih snova. Ovo je period ličnog rasta i transformacije.

Škorpija

Fokusiranje na prijateljstva kao i na rast koji ste ostvarili prošle godine biće ključno tokom ovog tranzita. Potom ćete željeti preusmjeriti svoj fokus na nastavak ekspanzije kad su posrijedi vaši ciljevi, snovi i dom.

Strijelac

Vama je ovaj Merkur dar jer će inicirati ostvarenje vaših planova, a vas učiniti pouzdanijim i motivisanijim. Ako ste se do sada osjećali ograničenima zbog svog pristupa komunikaciji, Merkur će vam pomoći da se toga riješite, donoseći vam vrijedne uvide.

Jarac

Dok je Merkur u Vodoliji, vi ste u fazi planiranja i čekanja da učinite sljedeći korak. Za to vrijeme postavit ćete ciljeve i provesti potrebne promjene u svojoj svakodnevnoj rutini. Iako se uz vas uvijek veže fokusiranost na materijalno, ovaj vam tranzit donosi i brojne duhovne uvide.

Vodolija

U centru ste pažnje, ne samo ovaj mjesec nego i cijele godine, zbog brojnih planeta u vašem znaku. Zahvaljujući Merkuru u vašem znaku, bićete dodatno istaknuti, a mogli biste se drugima prikazati kao mudriji i zreliji. U vrijeme konjunkcije Saturna i Merkura (10. januara) mogli biste se ustručavati izraziti, ali to neće umanjiti vašu dojmljivost i drugi će vam se diviti zbog toga.

Ribe

Merkur u Vodoliji donijet će vam obećanje kako će se vaš marljiv rad isplatiti. Bićete skloniji kontempliranju jer se osjećate uzemljenije i povezanije sa svojim korenima. Uranjanje u snove i razumijevanje poruka koje oni otkrivaju dodaće dašak inspiracije, koju možete iskoristiti da stvorite nešto čarobno, piše “Sensa“.

