ASTROLOG U EMISIJI UŽIVO OTKRIO KAKVA ĆE BITI 2021. GODINA: Ovaj znak će u seprembru dobiti VELIKE PARE

Gostujući u Jutarnjem programu Prve, on je rekao koji znak će biti najsrećniji i kome će pare “pasti s neba”!

“Biće mnogo, mnogo bolja od 2020, ovo je bila godina prekretnice za mnoge stvari, neki se nisu snašli i neki više nisu sa nama… A neki su u toj godini doživjeli divne stvari, evo i meni je bila pozitivna godina, ali će iduća biti mnogo bolja za veliku većinu. Mars je u Ovnu, savjetovao bih ljude da se ne igraju petardama, oštrim predmetima, ne pucaju petarde same ako ih ne diramo. Do 7. januara je oprez potreban, a tada Mars ulazi u znak Bika i može da nam napravi finansijske probleme, on tada nekontrolisano troši, to je aspekt horoskopa nazvan ‘šuplji prsti’. Do naredne plate ili penzije, budite umereni u trošenju da se ne biste razvlačili s nekim pozajmicama”, rekao je on.

“Svakom znaku biće ova godina onakva kakvom je sam bude skrojio. Mi smo krojači svoje sreće, sudbine, ali i svoje nesreće. Dobrodušni ljudi ne moraju da budu disciplinovani surovo, oni će živjeti onako kao i uvijek”.

Ovan će 2021. prosperirati, napredovati, dobijati bolja radna mesta i imati ljubav. Ono što su željeli realizovaće u Novoj godini, idealno bi bilo da legalizuju duge veze i dobiju prinove.

Biku je prva polovina godine dobra, a onda ulazi u mirnije vode, dobre za finansije.

“Samo od januara do recimo kraja februara da budu oprezni s novcem, da ne donose nagle odluke, da ne uzimaju kredit, to tek od polovine godine. Najsretniji će biti Blizanci što se tiče novca, neka igraju igre na sreću, možda plata neće biti veća ali ‘pašće’ vam pare s neba. Rakovi završavaju jedan ciklus, rekapituliraju život, završavaju fakultete i sudske sporove, pripremaju se za 2022. kada će Jupiter biti u devetoj kući i to će biti novi početak”, rekao je on.

“Lavovi će biti veoma srećni, počinju nešto novo, posao ili vezu, sve što žele da traje u životu desiće im se u toj godini. Poznanstva se pretvaraju u ozbiljne poslovne ili prijateljske kombinacije! Djevice drage, one se stalno nešto femkaju, neka budu odlučnije, neka do maja-juna nađu novi posao, lakše će nego do sada polagati ispite, neka upišu barem kurs stranog jezika, lakše će učiti u 2021.”

“Ako se neko zaljubljuje, to je Vaga! U osobu ili posao, lijepo će se osjećati, Vage su rafinirane umjetničke duše, biće nadahnute, naročito ako se bave muzikom ili slikarstvom, kreativni su i zaljubljeni”.

“Škorpija – biznis! I to da bi kupili nekretninu, plac, vikendicu, mogu i kredit da dignu. A Strijelac, svjetski putnik, konačno će moći da putuje, to mu je nedostajalo. Možda se i seli, menja enterijer, nameštaj ili raspored u kući. Uživaće u životu. Jarac će, ozbiljan znak i organizator, dobiti novu priliku da se dokaže. Zaradiće više, dobiće prinovu a slobodni Jarčevi će naći svoju drugu polovinu.”

Vodolije su “neobične”, rekao je on.

“Neka završe nešto što su počeli, pa će im sljedeća godina biti godina otkrića, svojih afiniteta i talenata. Drugi će im pomoći da evoluiraju. Posljednji znak, Ribe, Jupiter će biti od polovine maja u njihovom znaku, to je najtaličniji period, do kraja jula. Najmoćniji period za velike pare je u septembru mjesecu, tada dobijate ili novac, ili nasljedstvo, nešto što niste zaradili mišićima i glavom”, rekao je on,piše Mondo.

