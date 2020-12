Majka je pitala sina smeta li mu što mu je supruga neuredna – pogledaj što je odgovorio

Jedan muškarac je stao u obranu neurednosti svoje supruge Njegov odgovor nas je oborio s nogu Znaš i sama koliko je uz sve obaveze koje imaš u danu prilično teško održavati savršeno čist stan, pogotovo ako su klinci tu. Međutim, savršeno uredan dom nije garancija sretnog braka, poručuje jedan muškarac, Clint Edwards, koji vodi blog No Idea What I’m Doing: A Daddy Blog (Nemam pojam što radim: Tatin blog). Naime, kad ga je njegova mama u telefonskom razgovoru upitala smeta li mu što njegova supruga Mel s kojom ima troje djece ne drži njihovu kuću urednom, Clint u početku nije znao što bi joj odgovorio. On je znao da njegova mama ne želi biti zlobna prema Mel već je samo znatiželjna, te je nakon promišljanja odgovorio mami, a zatim svoj stav podijelio i na Facebooku.

https://www.facebook.com/anecdotesrantsandoccasionalessaysclintedwards/photos/a.327353694088865/851665488324347/?type=3

Clint je objasnio svojoj mami (a i cijelom svijetu) kako čišćenje kuće nije posao njegove supruge. “Vidim naš brak kao partnerstvo i čišćenje jednako treba biti i moja odgovornost kao i njezina. Priznajem, često smo zatrpani dječjim igračkama, ima neopranog posuđa u sudoperu i posvuda nedovršenih umjetničkih projekata. Također ću priznati da nije čisto kao kod moje mame, ali to me ne muči”, piše Clint. Clint zna da zabrinutost njegove majke proizlazi od velikih očekivanja svojstvenih njezinoj generaciji, ali i tvrdi da to nikad nije bilo na listi poželjnih osobina žene s kojom bi se vjenčao.

“Nisam mislio hoće li moja supruga čistiti. Mislio sam o tome hoće li mi se sviđati što ona ima za reći. Mislio sam o tome kako ću se osjećati uz nju. Mislio sam o tome hoće li se puno smijati. To mi se sviđa. Da je draga i pažljiva, i da je osoba s kojom bih rado imao djecu”. Njegov odgovor oduševio je korisnike Facebooka i zapljuštale su tisuće lajkova, pogotovo na dio koji se odnosi na konačan odgovor njegovoj majci: “Nisam ušao u ovaj brak radi čiste kuće. Ušao sam jer se ona činila kao netko s kim mogu provesti život”. Njegova majka, kaže Clint, odgovorila mu je da je vjerojatno to važnije od čiste kuće. “Da, i ja mislim tako”, odgovorio joj je Clint, prenosi miss7.24sata.

Facebook komentari