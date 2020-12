Dječija tvornica novaca: Devetogodišnjak zaradio 30 miliona dolara u 2020.

Jedan od dječaka kojemu je djetinjstvo obilježeno životom pred kamerama jest i Ryan Kaji, devetogodišnjak iz Teksasa koji se na YouTubeu proslavio otvaranjem i recenziranjem igračaka. Njegov kanal Ryan`s World ima nevjerojatnih više od 43 milijarde pregleda, a zahvaljujući takvoj popularnosti, on već godinama okreće milijune dolara. Prema posljednjim informacijama vezanim uz zaradu na YouTubeu, on je u posljednjih godina dana zaradio skoro 30 milijuna dolara (29,5 milijuna) i najplaćeniji je youtuber na svijetu, prenosi “Zimo.hr”

Ako mislite da je to puno novaca za jednog devetogodišnjaka, cifra koju zaradi s YouTubea samo je jedan dio njegove ukupne godišnje zarade. Naime, od ovog dječaka roditelji su napravili pravi brend pa prodaju i Ryan`s World igračke i odjeću, od čega je zaradio dodatnih 200 milijuna dolara, procjenjuju stručnjaci koji prate tržište. No niti to nije sve jer je potpisao i ugovor s Nickelodeonom za vlastitu TV emisiju za koji nije poznat iznos, no radi se o milijunima dolara, objavili su na The Guardianu.

Ryanova obitelj vodi 9 kanala na YouTubeu od kojih je najpopularniji Ryan`s World’s više od 27 milijuna pretplatnika.

No ovom dječaku, odnosno njegovoj obitelj sada prijeti istraga američke Federalne trgovinske komisije zbog sponzoriranog sadržaja u videozapisima koje objavljuju, a koji nisu pravilno komunicirani, tj. nigdje se jasno ne navodi da su sponzori platili za te recenzije.

Također, u skoro 9 posto videa preporučuju se proizvodi za koje su sponzori platili, a koji su namijenjeni vrtićkoj djeci, odnosno kategoriji koja je premala da bi razumjela razlike između reklame i recenzije, pri čemu se često reklamira nezdrava hrana, stoji u pritužbi organizacije “Truth In Advertising”.

Profesor sa sveučilišta za novinarstvo i medije u Nevadi Benjmain Burrouhgs koji proučava medijske trendove kaže da je sve što se događa oko Ryana i općenito djece influencera prilično šokantno. Naime, Ryan koji je na YouTubeu započeo kao dijete influencer, danas je postao pravi brend čiji se proizvodi prodaju u Targetu i Amazonu. Benjamin dodaje kako svakodnevnim otvaranjem novih igračaka Ryan promovira konzumerizam ubačen u poruke za djecu pa čak i Benjminova djeca od njega traže da i oni “rade iste stvari kao i Ryanova obitelj”.

