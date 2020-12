Pas nevjerovatne snage, odan zaštitnik porodice i djece: Ako imate ovog psa, imate i sigurnost

Kane korso je pravi pas čuvar. Zbog snažne građe ostavlja utisak opasnog psa, a zapravo je nježan i umiljat pas. Ovaj pas je prije svega korišćen za lov i kao čuvar.

Porijeklo i historija

Kane korso potiče iz rimske države, gajen na prostorima današnje Italije. Ime je dobio od latinske riječi – cohors, koja znači čuvar kuće. Njegova prva primjena bila je čuvanje kuće. Zbog klimatskih promjena i slabog prilagođavanja rase oni su počeli da sredinom devetnaestog vijeka polako nestaju, da bi doktor Breber sredinom sedamdesetih godina napisao sjajan članak o ovoj vrsti pasa sa kojom je upoznao širu javnost o tome koliko plemeniti i korisni ovi psi mogu biti.

Veoma brzo njemu su počeli da se javljaju ljubitelji Kane korsa koji su zajedno sa doktorom oformili posebno odruženje koje je polako počelo sa rekonstrukcijom rase. U isto vrijeme javnost su sve više putem medija obaveštavali o ovoj rasi, što je veoma zaintrigiralo javnost. Tada počinje njihovo gajenje i u drugim zemljama.

Karakteristično je da se jedinke ovih pasa u jednoj državi pomalo razlikuju od jedinki koje su parene i odgajane na prostorima druge države ili pak kontinenta.

Karakter kane korsa kao i kod većina drugih pasa zavisi od više faktora. Pa tako kakav će njegov karakter biti zavisi od nasljeđenih osobina, zatim od brojnih stečenih navika, psihičkih i mentalnih karakteristika pasa, od njegovih sposobnosti da reguliše pojave oko njega, kao i od njeogovog vlasnika, odnosno dresure koju će sprovesti nad njim. Ima stabilan temperamet i pun je ljubavi. Dobre je naravi i veoma je akitvan pas, dobroćudan, gotovo nikada ne pokazuje znake agresivnosti.

Visina, težina i životni vijek

Visina mužijaka iznosi od 64 do 69 cm, dok kod ženi ona se kreće od 60 do 64 cm. Kada je u pitanju njihova težina, žene mogu imati kilažu od 40 do 45 kg, dok za mužijake ona iznosi od 46 do 51 kg. Uobičajeno da žive od 10 do 12 godina.

Izgled tijela

Kane Korso spada u grupu pasa srednje veličine koji izgledaju veoma elegantno i posjeduju jake crte lica. Cijelo tijelo im je kompaktno i prepuno mišića. Leđa su prekrivena mišićima, dugačka i široka. Glava im je široka, a obim glave kod ženki je dva puta veći u odnosu na mužijake.

Tijelo im je prekriveno dlakom koja je veoma kratka i gusta sa jako tankim slojem poddlake. Laka je za održavanje i potrebno je učestalije četkanje psa samo u periodima pojačanog linjanja.

Kane korso može biti u crnoj boji, zatim u svim vrstama sive boje, svetlo riđa, jelen riđa i trigrasta boja, odnosno u ovom slučaju oni su riđe ili sive boje sa različitim nijansama tigrastih šara po cijelom tijelom.

Idealno mjesto stanovanja za kane korsa

Ovo su psi koji vole prostranstvo i obožavaju da trče. Idealno bi bio za njih da žive u kući koja posjeduje dvorište, a trebalo bi izbjegavati da ih držite u stanovima, pogotovo u onima koji se nalaze u zgradi gdje nema lifta pa se pas mora penjati uz stepenice.

Može da podnese sve vremenske uslove.

Socijalizacija psa

Ima veliku primjenu u policiji i vojsci kao pas čuvar gdje se savršeno snalazi, ali ono što njegov vlasnik treba da zna, to je da ovo nije pas kojeg ćete ostaviti samog da čuva neki objekat jer je veoma vezan za svog vlasnika i teško podnosi vrijeme koje provodi udaljen od vlasnika.

Savršeno će se ponašati i prema drugim odrasilima, djeci i drugim životinjama. Imaju reputaciju pasa koji obožavaju djecu posebno da se igraju sa njima, a u svojim igrama oni nisu nasilni, pa ako imate malu djecu ovo je prava rasa pasa za vas.

Veoma su nježni prema ljudima, pogotovo prema bebama i jako maloj djeci.

Vjeran je svom vlasniku pa ne treba da brinete da će vas napustiti i otići od kuće. Spada u jedne od najdruželjubivijih rasa pasa, pa tako je veoma vezan za svog vlasnika.

Ukoliko nije pavilno dresiran, može biti agresivan prema drugim psima i umije da bude i sumnjičav i nervozan prema nepoznatim ljudima.

Ishrana psa

Kada se uzme u obzir ishrana ovog psa ona je nešto drugačija nego od ostalih rasa pasa. Njemu je potrebna balansirana kombinacija prirodne sirove hrane i kuhane hrane. Bitno je istaći da mu nikako ne smijete davati kukruz da jede. Ovo je pas čiji štenci veoma brzo rastu pa tako već nakon šest mjeseci od rođenja možete početi da ishranom namijenjenom odraslim psima, piše sajt “Ljubitelji pasa“.

