Ružno je vidjeti zrelog čovjeka da se ponaša kao klinac: 7 omiljenih fraza nezrelih muškaraca

1. “Ne sviđa mi se.” Kad momak pokuša odbaciti odgovornosti jednostavno zato što mu se to ne sviđa, to pokazuje njegovu nezrelost.

“Je li baš moram??” Opet, još jedan djetinjast izgovor. Otvoreno se žaliti na ono što treba učiniti ne piliči muškarcu.

3. “Zar to ne možeš učiniti sama?” Kad momak to kaže, on očito nije ni zainteresovan za vaše poslove i obaveze. 4. “Bolje ti je da ćutiš”. Takvu stvar će izgovoriti grub muškarac koji možda ni ne zna šta je poštovanje. Isto tako ako vaš muškarac često kaže

“Šuti”, zapitajte se koliko vas cijeni.

5. “Mrzim te.” Ovakve stvari nije pametno reći ni u šali. Mržnja je teška riječ i nikako se ne bi trebala koristiti u ljubavnim vezama. 6. ” Niko te neće voljeti onako kako te ja volim.” Ovo je taktički pokušaj manipulacije. Ako muškarac kaže ovu frazu on u isto vrijeme misli da bolje ne možete naći, piše “Infopult“.

Zapitajte se koliko vam takva izjava “imponuje”!? 7 . “Pozvao sam svog prijatelja da ostane s nama nekoliko dana.” Ako živite zajedno, onda se ove odluke moraju donijeti zajedno. Ako i dalje vjeruje da je to samo njegov stan, nezreo je i ne razumije kako veze funkcionišu.

8. ” Nisam znao da je to važno.” Nije bitno o čemu se radi – ako ste mu o tome govorili, onda je važno. A ako vaše riječi ne shvati ozbiljno, to je znak nezrelog muškarca. 9. “Nebitno.” Ako tokom rasprave izbjegava svaki pokušaj da izgladi odnose, pa radije govori fraze poput “Nebitno”, “Neću da razgovaram o tome”, očigledno mu je više stalo do toga da ga ne zamarate nego da budete u dobrim odnosima sa njim.

