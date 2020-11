Pred nama je najmoćniji astro period u godini: Pomračenje Mjeseca će zakomplikovati život ovim znakovima!

Evo kako će pomračenje Meseca uticati na svaki znak ponaosob:

Ovan

Ovnovi moraju da povedu računa o komunikaciji sa prijateljima, porodicom i kolegama. Dobro razmislite pre nego što nešto izgovorite, jer možete biti pogrešno protumačeni. Izbegavajte svaki vid konflikta i pazite da nekog ne uvredite.

Moguće su trzavice u vezi ili braku. Ispoljava se nezadovoljstvo emotivnim životom koje već dugo pokušavate da sakrijete.

Bik

Bikovi će osetiti velike promene na polju finansija. Iako uživate u luskuzu, sad nije vreme za to. Vreme je da počnete da štedite.

Kada je posao u pitanju realno sagledajte situaciju i ne povlačite rizične poteze. Ukoliko planirate o sticanju novih veština, sad je pravo vreme za dodatno školovanje, upisivanje nekog kursa i sticanje znanja generalno.

Blizanci

Ovo pomračenje će za vas biti poput neke živote prekretnice. Ukliko planirate da postignete neke velike stvari ili već dugo odlažete neke planove, sad je pravi trenutak da ih realizujete.

Moguće su veće promene i po pitanju fizič710og izgleda. Ukoliko planirate dijetu, sad je idalno vreme, jer su zvezde na vašoj strani.

Rak

Ovo pomračenje se za Rakove događa u dvanaestom polju koje se odnosi na podsvest, duhovno učenje i tajne. Mnogi Rakovi sada mogu razotkriti i spoznati neke nove stvari. Shvatate gde ste grešili i okrećete novi list. Moguće je da ćete saznati neke tajne partnera ili bliskih ljudi koje će vas iznenaditi.

Lav

Kod Lavova se ovaj astro period može odraziti na duhovni život. Mnogi Lavovi su usmereni na želje, planove, prijatelje, ciljeve, a ovaj period je odličan za postuzanje novih uspeha. Ukoliko se potrudite, nakon pomračenja Meseca sve bi moglo da vam krene uzlaznom putanjom.

Devica

Ovo pomračenje će snažno uticati na vas pa se nemojte iznenaditi ako krenu da se događaju razne promene u karijeri. Moguće je da ćete promeniti radno mesto. Uslovi koje imte na sadašnjem radnom mestu vam nisu po volji, pa bi bilo dobro da počnete da razmišljate o promeni. Zvezde su vam naklonjene, pa neće biti teško da pronađete posao sa boljim uslovima.

Vaga

Kod Vaga će se probuditi mnoge želje. Bićete spremni za nove izazove, a zvezde će vas podržati u tome. Sve što naumite, to ćete i ostvariti.

Odnosi sa bliskim ljudima mogu se naći na testu. Može se dogoditi da vas neko iz okruženja izda i pokaže svoje pravo lice. Vodite računa kome se poveravate.Stil

Škorpija

S obzirom da se ovaj astro period dešava u vašoj 8 kući, to donosi velike promene. Spremite se za preokrete, raskide i neočekivane događaje, ali sve je to sastavni deo novog poglavlja koje vas očekuje. Ništa novo ne može biti pokrenuto, ukoliko se ne stavi tačka na prošlost, zapamtite to.

Moguće je da ćete biti malo nervozniji.

Strelac

Na vas će ovo pomračenje uticati samo pozitivno. Bićete raspoloženi i puni energije. Moguće je da ćete upoznati osobu suprotnog pola koja će vam se posebno svideti i zaintrigirati vas.

Ukoliko date sve od sebe, velika je verovatnoća da će vam se život potpuno promeniti, nabolje.

Jarac

Snažne promene ćete osetiti nekoliko dana pre i posle pomračenja. Moguće je da će vas okolnosti navesti da promenite radno mesto. Na sve što vas je mučilo u prošlosti, sada stavljate tačku i krećete dalje. Ovo je dobar period za vas.

Vodolija

Vodolije, kod vas se ova pomrčina događa u vašem petom polju, što može doneti promene sa decom, u ljubavi, sa braćom, sestrama. Potrebno je da promenite neke navike ukoliko želite bolju budućnost.

Ribe

Vodite računa, pre nego što nešto kažete, dobro razmislite kako ne biste nekoga povredili. Izbegavajte konflikte. Ovo pomračenje će doneti manje trzavice na polju ljubavi. Ukoliko nešto zamerate partneru, to mu i recite , kako biste izbegli veće sukobe.

