Koliko vremena treba proći od porođaja do prve akcije u krevetu s partnerom?

Mnogi se pitaju koliko je vremena nakon porođaja potrebno da čekaju do prvog seksualnog odnosa s partnerom pa se oslanjaju na priče iskusnijih prijatelja koji su već bili u toj situaciji. O tome se možete posavjetujete sa svojim ljekarom kada nakon nekoliko sedmica odete na kontrolu, ali je važnije da sami vodite računa o svojim potrebama, piše Parents

Čak i ako vam doktor pri kontroli šest sedmica nakon porođaja kaže da možete da imate seks, moguće je da vama nije do toga, čak i ako vaš partner ne može dočekati trenutak da bude intiman s vama.

Postoje primjeri ljudi koji su čekali i po šest mjeseci prije nego što su se prepustili strastima u krevetu, što je sasvim u redu, osobito ako imate bolove zbog šavova ili nečega drugog. Najvažnije je da poštujete potrebe svog partnera i da on poštuje vaše.

Mnogi se muškarci boje da će biti odbačeni dolaskom djeteta ili da će ih dijete zamijeniti, tvrdi seksolog Ava Cadell pa im zato trebate približiti u kakvom ste stanju i kako se osjećate. Objasnite mu svoje muke i zamolite ga za još malo strpljenja dok se ne vratite u punu snagu.

Ne određujte nasumice vrijeme kada ćete se vratiti seksualnim aktivnostima, nego pratite kako se osjećate i ponašajte se u skladu s tim.

Međutim, bez obzira na to koliko odlučite čekati do akcije, ne ignorišite potrebe svog supruga. Smislite načine na koje ćete ga zadovoljiti bez samog seksa, tako da oboje budete zadovoljni. Razmjenjujte nježnosti ili, ako vam to odgovara, probajte oralnim seksom nadomjestiti penetraciju. Mnogi muškarci jako uživaju u tome.

Facebook komentari