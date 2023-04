Evo šta svaki znak zodijaka čini zaista sretnim – Djevice se raduju sitnicama

Ne treba nam puno toga, da bismo bili sretni i ispunjeni, ali ponekad je tako teško dostići ispunjenost i sreća djeluje nedostižno.

Iako svi tragamo za njom, svaki horoskopski znak ima neku svoju viziju sreće, piše “Stil“.

Ovan

Za ovaj znak zodijaka, sreća je postignuće. Da bi bili zadovoljni i ispunjeni, uvijek teže za postizanjem ciljeva koje sebi zacrtaju. Ne drži ih mjesto, nego cilj i akcija.

Bik

Bik je najsretniji kada je u romantičnom i maznom raspoloženju. Čulna uživanja su za Bikove neophodnost, a ljubav nije nekakav svijetli ideal, nego pažnja, nježnost, poljupci, intima i romantika.

Blizanci

Među gomilom ljudi, Blizanci se osjećaju smireno, stabilno i sretno. Kada možete da svakoga šarmirate i ostavite neizbrisiv utisak u razgovoru, vi ste u svom elementu.

Rak

Rak je potpuno sretan kada može da uživa u kvalitetno ispunjenom vremenu sa svojim prijateljima i voljenom osobom. Ljudska toplina, privrženost i izražavanje ljubavi i nježnih osjećanja, ispunjavaju srce i dušu svakog Raka.

Lav

Odgovornost i zasluge usrećuju svakog Lava. Ako ima čime da upravlja i rukovodi (pomoćnike u kuhinji, na gradilištu, u istraživanju…) Lav je zauzet, važan i sretan. Ako ne radi ništa i ničim ne upravlja, Lavu je dosadno i gubi energiju.

Djevica

Djevice izuzetno vode računa o sitnicama i to ih čini sretnim. A to su sve one sitnice koje drugima promaknu prilikom analiziranja, ili planiranja. Kada svojom inteligencijom i sposobnošću da vode računa o detaljima olakšavaju drugima i usmjeravaju ih, tada su zadovoljne..

Vaga

Harmonija i sklad usrećuju Vagu. Dovoljno je da im dan prođe bez stresa, sukoba, bez remećenja planova, a najbolje – bez i jedne loše vesti.

Iako se to rijetko dešava, Vage su često sretne, jer se stalno trude da stvore i održe harmoniju.

Škorpija

Polje ispunjenja i sreće za Škorpiju su brojna iskustva i bliske osobe sa kojima ih proživljava i dijeli. Nema površnih zadovoljstava za Škropiju, ona voli da u svemu pronađe smisao i da ga duboko doživi.

Strijelac

Strijelac je brz i sreću dostiže, hvata i prestiže u trku. Čim ostvari jedan cilj, već postavlja sljedeći, jer je samo u tom nizu ispunjenja i izazova – sretan.

Jarac

Jarčevima je potrebno poštovanje i pažnja – ne samo jedne osobe, porodice, kruga prijatelja. On voli da ima sljedbenike, publiku, navijače, one koji u njemu vide primjer ili konkurenciju – kada su sve oči uprte u Jarca, on blista od sreće i zadovoljstva.

Vodolija

Vodolija pronalazi smisao u posvećivanju – bila to jedna osoba, posao, grupa ljudi, hobi, dobrotvorni rad, kada daje drugima, ona daje najbolje od sebe i tada je duboko u duši sretna.

Ribe

Ribama je potreban oslonac i stabilnost koju pruža grupa istomišljenika, onih koji su proživjeli slična iskustva ili imaju iste ciljeve, grupa za podršku.

Ribe traže razumijevanje i podršku kako od porodice tako i od prijatelja, a kada su sigurne da ih imaju, sasvim su zadovoljne.

