Stanija i Kristijan oči u oči nakon haosa: Starleta se izvinila, pa zakopali ratne sjekire

“Došlo je do krivične prijave. Uplašila se za bezbjednost bez potrebe. Ja umijem da odglumim i u afektu da budem brutalan i surov, ali nisam imao lošu namjeru. Da sam imao ozbiljnu namjeru, nikad ne bih stao. Volio bih da mi se izvini za dijete. To me je povrijedilo. Mene je začudilo što se bavi jednim Kristijanom, to jer sve šou, možemo opet da budemo na istom terenu i da radimo na istom poslu. Sve je rješivo dijalogom. Ja nikakvu krajnju namjeru protiv nje nisam imao. Ona zna kakav sam ja i treba da ide meni niz dlaku“, rekao je Kristijan.

“Ja se osjećam poraženo. Nisam željela da se sve ovo izdešava, ja sam njegovu prijetnju shvatila ozbiljno. Razumijem da ga je to pogodilo za dijete, ja sam htjela da ga povrijedim. Izvinjavam ti se ovom prilikom za to, ali treba da se zapitaš kako je mojoj majci bilo kad si mi prijetio smrću“, rekla je Stanija, a onda je Kristijan dodao:

“Ja mogu da kažem da ništa biti neće, a mogu i da napravim zlo. Najmanje što mogu ba uradim je da uplašim nekoga. Hajde da zakopamo ratne sjekire i da nastavimo mirnim putem“, rekao je on, piše “Kurir“,piše Source (Admir Oručević)

