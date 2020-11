Dnevni horoskop za 2. novembar: Lavove očekuje turbulentan ljubavni period

OVAN

Nezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. Oni misli da su vaše poslovne ideje loše, a vi mislite da ih oni nisu razumeli na adekvatan način. Osećate se nesigurno i neopušteno u vezi. Zdravstveni problemi su mogući u predelu glave.

BIK

Prezadovoljni ste saradnjom sa kolegama. U opuštenoj atmosferi razmenjujete i razvijate kreativne ideje i pravite nove poslovne planove. Prilično ste usamljeni i imate želju za stabilnom vezom. Zdravlje je zadovoljavajuće.

BLIZANCI

Obeshrabreni ste zbog loše poslovne situacije. Koliko god truda ulagali u posao vidljivih rezultata nema. Zaljubljeni ste i pokušavate da osvojite simpatiju. Druga strana ima utisak da nemate ozbiljne namere. Mogući su problemi sa disajnim organima.

RAK

Razmišljate o zajedničkom poslovnom projektu, jer imate utisak da sami ne bi mogli da ga izvedete do kraja. Ne prija vam samoća. Plaši vas pomisao da bi mogli da ostanete sami. Zadovoljni ste zdravstvenim stanjem.

LAV

Niste u mogućnosti da budete galantni sa novcem kako ste navikli. Brinete jer su finansije sve tanje. Komunikacija sa partnerkom je smanjenog opsega. Imate utisak da ste sve rekli jedno drugom. Što se tiče zdravlja pripazite na disajne organe.

DJEVICA

Niste oduševljeni novim obavezama koje su vam nametnute. Imate utisak da i bez njih imate previše posla. Prepuštate se emocijama i posvećujete partneru. Opušteni ste i zadovoljni. Mogući su problemi sa srcem.

VAGA

Situacija na poslu je stabilna. Imate sreću da radite posao koji volite i koji vam donosi novac i sigurnost. Kritički ste raspoloženi prema partneru i smarate ga nepotrebno. Ukoliko ste pod terapijom ona daje dobre rezultate.

ŠKORPIJA

Prilično ste zabrinuti. Novac kasni i to vas jako brine. Posao je u fazi stagnacije i strepite da bi to moglo da se oduži. Prija vam podrška partnera. On vam pomaže da se osećate bolje. U psihološkom ste minusu, ali vam partner pomaže da to prevaziđete.

STRELAC

Maksimalno ste posvećeni obavezama. Nema nikakvih teškoća tako da sve obaveze završavate u roku. Skloni ste neobaveznom flertu. Vi i druga strana ste svesni da nećete ići dalje od toga. Ograničite unos namirnica.

JARAC

Razočarani ste jer poslovni saradnici u poslednjem momentu otkazuju sastanak za koji ste se dugo pripremali. Bračna partnerka vam je u potpunosti posvećena i vi joj uzvraćate istom merom. Pripazite na grlo.

VODOLIJA

Ostavljate odličan utisak na inostrane partnere. Očigledno je da se jako dobro razumete. Komunikacija sa voljenom osobom je u prekidu što vam trenutno odgovara. Nemate snage za prepirku koja ništa ne bi rešila. Zdravlje je stabilno.

RIBE

Saradnici iz inostranstva iznenada menjaju poslovne planove što vas izbacuje iz takta, jer menja čitavu koncepciju saradnje. Zaljubljeni ste i stavljate partneru do znanja koliko vam znači. Mogući su problemi sa nervima.

